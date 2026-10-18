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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

دیدار جمعی از فعالان، نخبگان و دغدغه‌مندان فرهنگی با امام جمعه تبریز

دیدار جمعی از فعالان، نخبگان و دغدغه‌مندان فرهنگی با امام جمعه تبریز

تبریز- جمعی از فعالان، نخبگان و دغدغه‌مندان فرهنگی استان آذربایجان شرقی با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از فعالان، نخبگان و دغدغه‌مندان فرهنگی ضمن تقدیر از روحیه مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی نیروهای مؤمن و انقلابی، فرهنگ را زیربنای حیات و هویت جامعه دانست و اظهار کرد: کار فرهنگی نیازمند هوشمندی، استمرار و نگاه عمیق تمدنی است. امروز جبهه فرهنگی انقلاب بیش از هر زمان دیگر به انسجام، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی هدفمند در برابر تهاجم همه‌جانبه فکری دشمن نیاز دارد.

وی با تأکید بر لزوم تقویت جریان‌های مردمی و خودجوش فرهنگی خاطرنشان کرد: موفق‌ترین الگوهای فرهنگی در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره بر پایه حضور، ابتکار و انگیزه مردم و به‌ویژه جوانان استوار بوده است. مجموعه‌های مردمی باید پیشران حرکت‌های فرهنگی در محلات، مساجد و مراکز دانشگاهی باشند و دستگاه‌های رسمی نیز وظیفه دارند بستر و پشتیبانی لازم را برای این ظرفیت‌های عظیم فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین به اهمیت جهاد تبیین و کادرسازی برای آینده اشاره کرد و افزود: تربیت نسل جوان و آگاه به مبانی دینی، تقویت هویت اصیل اسلامی–ایرانی و ارتباط مستمر چهره‌به‌چهره با قشرهای مختلف جامعه از اولویت‌های حیاتی کار فرهنگی در شرایط کنونی است.

امام جمعه تبریز در پایان سخنان خود با استقبال از ایده‌ها و طرح‌های ارائه‌شده توسط فعالان فرهنگی، بر استمرار این جلسات و ایجاد سازوکاری مشخص برای هم‌فکری مداوم و بهره‌مندی از دیدگاه‌های نخبگان جوان در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی استان تأکید کرد.

کد مطلب 6981529

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