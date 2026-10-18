مرمت بناهای تاریخی قزوین به پیوند دانشگاه و تجربه اجرایی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم مهدوی پیش از ظهر یکشنبه با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و مجموعه‌های اجرایی گفت: حفاظت و مرمت اصولی بناهای تاریخی زمانی با کیفیت بیشتری انجام می‌شود که دانش تخصصی و پژوهش‌های دانشگاهی در کنار تجربه عملی کارشناسان و استادکاران قرار گیرد.

وی عنوان کرد: ایجاد زمینه تعامل میان استادان، دانشجویان و کارشناسان اجرایی می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های مرمتی و یافتن راهکارهای تخصصی برای مسائل این حوزه کمک کند.

وی با اشاره به سابقه همکاری میان دانشگاه و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان افزود: ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه می‌تواند در بررسی چالش‌های حفاظت از آثار تاریخی، مطالعه ویژگی‌های بناها و مصالح و تدوین راهکارهای فنی برای اجرای پروژه‌های مرمتی مورد استفاده قرار گیرد.

آموزش میدانی دانشجویان در بناهای تاریخی

مدیرکل میراث‌فرهنگی قزوین، ارتباط دانشجویان رشته مرمت با محیط واقعی کار را از ضرورت‌های آموزش تخصصی دانست و گفت: برگزاری کلاس‌های آموزشی در بناهای تاریخی، حضور دانشجویان در پروژه‌های مرمتی و بهره‌گیری از تجربه استادکاران و متخصصان می‌تواند فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای عملی این حرفه را کاهش دهد.

مهدوی همچنین بر اهمیت مشارکت دانشگاه در مستندسازی و مطالعه بناهای تاریخی تأکید کرد و افزود: بررسی تخصصی مصالح، انجام پژوهش‌های کاربردی و استفاده از نتایج مطالعات علمی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، زمینه حفاظت دقیق‌تر از میراث تاریخی استان را فراهم می‌کند.

وی توسعه همکاری‌های مشترک را فرصتی برای استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه در طرح‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی دانست و بر تقویت نظارت علمی بر پروژه‌های مرمتی تأکید کرد.

پیوند دانشگاه و بازار کار مرمت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر مراکز دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: این تعامل علاوه بر کمک به حل مسائل فنی پروژه‌های مرمتی، می‌تواند مهارت‌های تخصصی دانشجویان را افزایش دهد و آنان را با نیازهای حرفه‌ای بازار کار آشناتر کند.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین و گروه مرمت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با هدف توسعه همکاری‌های علمی و اجرایی در زمینه حفاظت، مطالعه و مرمت بناهای تاریخی به امضا رسید.