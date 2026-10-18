به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، هان سونگ‌سوک، نخست‌وزیر کره جنوبی روز یکشنبه گفت دولت این کشور در پی از سرگیری گفت‌وگو با کره شمالی و پیشبرد همزیستی مسالمت‌آمیز میان دو کشور است.

وی با اشاره به تمایل دولت برای برگزاری مذاکرات دوجانبه با هدف تقویت صلح و رفاه مشترک، خواستار حمایت از تلاش‌ها برای برقراری صلح در شبه‌جزیره کره شد.

هان با اشاره به تداوم تقسیم شبه‌جزیره کره، تأکید کرد رنج آوارگان و خانواده‌هایی که از یکدیگر جدا افتاده‌اند همچنان ادامه دارد. او افزود: تلاش‌های ما برای گشودن مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز میان کره جنوبی و کره شمالی نباید متوقف شود.