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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

مقام کره جنوبی بر تلاش برای از سرگیری گفت‌وگوها با کره شمالی تأکید کرد

مقام کره جنوبی بر تلاش برای از سرگیری گفت‌وگوها با کره شمالی تأکید کرد

نخست‌وزیر کره جنوبی اعلام کرد دولت این کشور برای از سرگیری گفت‌وگو با کره شمالی و تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز در شبه‌جزیره کره تلاش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، هان سونگ‌سوک، نخست‌وزیر کره جنوبی روز یکشنبه گفت دولت این کشور در پی از سرگیری گفت‌وگو با کره شمالی و پیشبرد همزیستی مسالمت‌آمیز میان دو کشور است.

وی با اشاره به تمایل دولت برای برگزاری مذاکرات دوجانبه با هدف تقویت صلح و رفاه مشترک، خواستار حمایت از تلاش‌ها برای برقراری صلح در شبه‌جزیره کره شد.

هان با اشاره به تداوم تقسیم شبه‌جزیره کره، تأکید کرد رنج آوارگان و خانواده‌هایی که از یکدیگر جدا افتاده‌اند همچنان ادامه دارد. او افزود: تلاش‌های ما برای گشودن مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز میان کره جنوبی و کره شمالی نباید متوقف شود.

کد مطلب 6981535

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