به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵) مجلس که به‌ صورت مجازی برگزار شد، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:



دو سوال ملی عبدالجلال ایری، نماینده مردم بندرترکمن و تعدادی دیگر از نمایندگان، از وزیر آموزش و پرورش درباره نحوه مدیریت استانداردهای آموزشی و پرورشی در این وزارتخانه و علت عدم نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات هنرستان‌های فنی، کاردانش و کشاورزی



دو سوال ملی احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره چگونگی تعیین تکلیف دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه پیام نور کشور و علت انفعال وزارت علوم و اعمال رویکرد واگرایی از مسئولیت‌های حاکمیتی



سوال ملی حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر نیرو درباره چگونگی برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای استفاده از سوخت جایگزین مازوت در نیروگاه‌ها



سوال ملی روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز و ورزقان و تعدادی دیگر از نمایندگان، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره اقدامات این وزارتخانه برای برخورد قاطع با دانشجویان و استادان محرک در کودتای زمستان ۱۴۰۴