به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری یانسری ظهر یکشنبه در یازدهمین جشنواره شکرانه تولید انار اشرف در منطقه هوتو بهشهر اظهار کرد: این شهرستان به دلیل شرایط اقلیمی و زیست‌بوم ویژه خود، جایگاه ممتازی در تولید انار کشور دارد و انار اشرف نیز از محصولات شاخص و شناخته‌شده مازندران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولید انار در منطقه افزود: در بهشهر حدود یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار باغ انار صنعتی وجود دارد و منطقه میانکاله نیز با برخورداری از زیستگاه طبیعی گسترده، از مهم‌ترین رویشگاه‌های انار ترش در مازندران و کشور محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تازه‌خوری و خام‌فروشی را از چالش‌های مهم این بخش برشمرد و گفت: برای دستیابی به ارزش اقتصادی بیشتر، باید از فروش محصول به شکل خام فراتر رفت و تولید فرآورده‌های متنوع از دانه، پوست و ضایعات انار را در دستور کار قرار داد.

تیموری یانسری با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال و افزایش درآمد بهره‌برداران باشد، بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش انار تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره انار اشرف در منطقه تاریخی هوتو، این رویداد را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی بهشهر دانست و اظهار کرد: سازگاری انار اشرف با شرایط منطقه و ویژگی‌های ذائقه‌پسند آن، زمینه مناسبی برای تقویت جایگاه این محصول و معرفی آن به‌عنوان میراثی ارزشمند فراهم کرده است.

انار اشرف؛ پیوند کشاورزی و میراث تاریخی بهشهر

محمد حامدی رستمی، فرماندار بهشهر نیز در این جشنواره با اشاره به پیشینه تاریخی انار در این شهرستان، بر ضرورت صیانت از این ظرفیت و استفاده از آن برای تقویت اقتصاد محلی تأکید کرد.

وی با اشاره به کشف یک اثر باستانی مفرغی با قدمت حدود سه‌هزار سال در کاوش‌های گوهر تپه گفت: این یافته بیانگر پیشینه تاریخی انار در منطقه است و باید با معرفی این میراث، زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی آن فراهم شود.

فرماندار بهشهر افزود: توسعه صنعت انار علاوه بر حفظ یک میراث بومی، می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.

پیش‌بینی برداشت ۱۵ هزار تن انار در بهشهر

سید اسماعیل حسینی، مدیر جهاد کشاورزی بهشهر نیز با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید انار مازندران اظهار کرد: بهشهر بیشترین سطح زیر کشت انار را در استان دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۵ هزار تن محصول از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.

وی انار اشرف را محصولی با ظرفیت مناسب برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی دانست و افزود: انار میانکاله از مهم‌ترین منابع ذخایر ژنتیکی این محصول به شمار می‌رود و ارقام شیرین، شکر، ملس و ترش از ارقام مهم انار در بهشهر هستند.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی بیان کرد: تشکیل اتحادیه باغداران و فعالان صنایع تبدیلی با هدف تقویت زنجیره تولید، فرآوری و عرضه محصول دنبال می‌شود تا با برندسازی فرآورده‌هایی مانند آب انار و ترشی انار، زمینه حضور در بازارهای صادراتی فراهم شود.

حسینی همچنین نوسازی باغ‌ها و افزایش بهره‌وری تولید در واحد سطح را از برنامه‌های مورد توجه این بخش برشمرد و گفت: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند به افزایش کیفیت محصول و ارتقای درآمد باغداران کمک کند.

یازدهمین جشنواره شکرانه تولید انار اشرف در منطقه هوتو بهشهر با برپایی حدود ۱۰۰ غرفه محصولات کشاورزی، فرآورده‌های غذایی، سوغات استان‌ها و صنایع دستی برگزار شد.