به گزارش خبرنگار مهر، آزمایشگاه جدید مرکز خدمات جامع سلامت شهر علی‌اکبر عصر یکشنبه، با حضور نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان هامون، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل و جمعی از مسئولان محلی و معتمدان به بهره‌برداری رسید.

حسین شهدادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل، در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه خدمات تشخیصی اظهار کرد: دسترسی به خدمات آزمایشگاهی دقیق، سریع و باکیفیت، یکی از نیازهای اساسی مردم در مسیر تشخیص و درمان بیماری‌هاست و توسعه زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی با هدف بهبود خدمات‌رسانی به مردم منطقه سیستان دنبال می‌شود.

وی با تشریح وضعیت پیشین این آزمایشگاه افزود: پیش از تجهیز و راه‌اندازی بخش جدید، پذیرش بیماران و پاسخ‌دهی به نتایج آزمایش‌ها به‌صورت دستی انجام می‌شد و امکان انجام آزمایش‌های بیوشیمی نیز به چند مورد محدود بود. همچنین، به دلیل نبود تجهیزات لازم برای آزمایش شمارش سلول‌های خونی (CBC) و سرعت رسوب گلبول قرمز (ESR)، نمونه‌ها برای بررسی به آزمایشگاه محمدآباد ارسال می‌شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل ادامه داد: با تأمین و راه‌اندازی تجهیزات جدید، ظرفیت انجام آزمایش‌ها افزایش یافته و فرایند پذیرش نمونه‌ها و ارائه نتایج نیز با سرعت و نظم بیشتری انجام می‌شود.

شهدادی با اشاره به تجهیزات نصب‌شده در این مرکز گفت: دستگاه بیوشیمی BT1500، دستگاه شمارش سلولی مایندری، سامانه پذیرش و پاسخ‌دهی و چاپگر حرارتی برچسب از جمله امکاناتی هستند که برای ارتقای کیفیت و سرعت خدمات آزمایشگاهی در این مرکز به کار گرفته شده‌اند.

وی با بیان اینکه طیف متنوعی از آزمایش‌های تشخیصی در این مرکز انجام می‌شود، اظهار کرد: آزمایش‌های بیوشیمی شامل قند خون ناشتا، اوره خون، کراتینین، تری‌گلیسیرید، کلسترول، آنزیم‌های کبدی، کلسیم، فسفر، آهن و هموگلوبین گلیکوزیله از جمله خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه است.

وی افزود: آزمایش‌های CBC و ESR، آنالیز ادرار و مدفوع، برخی آزمایش‌های سرولوژی از جمله CRP، فاکتور روماتوئید، آنتی‌ژن سطحی هپاتیت B و بتا اچ‌سی‌جی و همچنین آزمایش تشخیص مالاریا نیز در این مرکز انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه زیرساخت‌های سلامت و رفع کمبودهای منطقه نیازمند همکاری دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگان مردم و مسئولان اجرایی است و تعامل میان این مجموعه‌ها می‌تواند روند تأمین تجهیزات و ارتقای خدمات درمانی را تسریع کند.

افتتاح آزمایشگاه جدید شهر علی‌اکبر، علاوه بر افزایش ظرفیت خدمات تشخیصی در شهرستان هامون، می‌تواند نیاز به ارسال نمونه‌ها به سایر مراکز را کاهش دهد و زمینه دسترسی آسان‌تر ساکنان منطقه به خدمات آزمایشگاهی را فراهم کند.