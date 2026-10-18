به گزارش خبرنگار مهر، المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای استان لرستان همزمان با سراسر کشور و در آستانه هفته تربیت‌بدنی، با برگزاری آیین نمادین افتتاحیه در شهرستان کوهدشت آغاز شد؛ رویدادی که با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی مدارس، شناسایی استعدادهای دانش‌آموزی و ترویج سبک زندگی فعال برگزار می‌شود.

این آیین با حضور سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، امام‌جمعه، مسئولان شهرستانی، فرهنگیان، دانش‌آموزان و پیشکسوتان ورزش برگزار شد و کوهدشت به‌عنوان میزبان پایلوت استانی افتتاحیه المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای انتخاب شد.

تربیت‌بدنی؛ بخشی از فرایند اصلی تعلیم و تربیت

سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، در این مراسم با تأکید بر جایگاه ورزش در نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: تربیت‌بدنی یک فعالیت حاشیه‌ای یا برنامه‌ای صرفاً فوق‌برنامه نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه درسی و فرایند تربیتی مدرسه به شمار می‌رود.

وی افزود: تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ساحت زیستی و بدنی، مستلزم توجه جدی به سلامت جسمی و نشاط روانی دانش‌آموزان است؛ چراکه تربیت عقلانی، اخلاقی و علمی بدون برخورداری از جسم سالم و روان شاداب، به اهداف کامل خود نمی‌رسد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به نقش ورزش مدارس در پرورش استعدادهای ورزشی بیان کرد: ورزش آموزشگاهی زیربنای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کشور است و بسیاری از استعدادهای ورزشی از کلاس‌های درس، حیاط مدارس و سالن‌های ورزشی آموزشگاهی شناسایی می‌شوند.

سهرابی ادامه داد: ایجاد پیوند میان المپیادهای درون‌مدرسه‌ای و رقابت‌های برون‌مدرسه‌ای و استانی می‌تواند مسیر شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی را هموار کند و زمینه معرفی ورزشکاران مستعد به رده‌های بالاتر و تیم‌های ملی را فراهم سازد.

مقابله با کم‌تحرکی و چاقی در میان دانش‌آموزان

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کم‌تحرکی و افزایش چاقی در میان دانش‌آموزان را از چالش‌های حوزه سلامت دانست و گفت: تغییر سبک زندگی و گسترش استفاده از فناوری‌های نوین، ضرورت توجه بیشتر به فعالیت بدنی در محیط‌های آموزشی را دوچندان کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: این مجموعه برنامه‌هایی را برای کاهش چاقی، ارتقای سواد حرکتی و ترویج سبک زندگی فعال در میان دانش‌آموزان پیش‌بینی کرده است و المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای می‌تواند زمینه‌ای برای استمرار فعالیت‌های بدنی و افزایش نشاط در مدارس باشد.