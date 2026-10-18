به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو در شهرستان‌های ده‌گانه استان تاکید کرد.

وی افزود: استان بوشهر به دلیل شرایط اقلیمی، گستردگی نوار ساحلی و وجود زیرساخت‌های مهم اقتصادی و صنعتی، نیازمند آمادگی مستمر در برابر مخاطرات طبیعی است.

استاندار بوشهر تاکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و بهره‌گیری از پتانسیل دستگاه‌های اجرایی، موجبات کاهش مشکلات و بهبود روند امور می‌شود.

زارع خاطر نشان کرد: اگر بر اساس ضوابط و مقررات، اقدامات لازم، انجام و استانداردها نیز مراعات شود، در حوزه ایمنی به موفقیت بیشتر و بهتری می‌رسیم.

استاندار بوشهر بر لزوم رعایت مقررات ایمنی در صنایع استان تاکید کرد و یادآور شد: آموزش‌های تخصصی نیروهای انسانی در صنایع بویژه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی موجب جلوگیری از حوادث تلخ شده و در صورت بروز حوادث نیز، می‌تواند آسیب‌های وارده را به حداقل برساند.

وی با اشاره به گزارش مدیرکل هواشناسی استان در زمینه احتمال ۸۰ درصدی وقوع پدیده ال‌نینو در استان بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و اجرایی و فرمانداران تاکید کرد.

وی افزود: اقدامات لازم برای کاهش اثرات سوء مخاطرات ناشی از پدیده ال‌نینو در استان با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان انجام شود و تأکید می‌کنم که هدف ما مدیریت پیش‌دستانه مخاطرات، حفاظت از جان و مال مردم و کاهش خسارات احتمالی است. همه دستگاه‌ها موظف‌اند با هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و آمادگی کامل، اقدامات پیشگیرانه را اجرایی کنند و گزارش اقدامات خود را به‌صورت مستمر ارائه دهند.

استاندار بوشهر با اشاره به لزوم اجرای طرح جامع سیلاب در شهرستان‌های مختلف استان بر انجام دقیق و کارشناسانه مطالعات این طرح تاکید کرد.

زارع بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه برای افزایش ضریب ایمنی در برابر سیلاب‌ها در شهرستان‌های مختلف، در طرح جامع سیلاب مورد تاکید قرار گیرد.

