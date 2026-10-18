  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

تشکیل پرونده برای عاملان قطع درخت چنار ۸۰۰ ساله در شهرستان اهر

تشکیل پرونده برای عاملان قطع درخت چنار ۸۰۰ ساله در شهرستان اهر

اهر- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی از تشکیل پرونده برای عاملان قطع درخت چنار ۸۰۰ ساله روستای زگلیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی قطع درخت چنار تاریخی روستای زگلیک با هدف فروش و تامین هزینه احداث سرویس بهداشتی در روستای زگلیک، پرونده قضایی در شعبه دوم بازپرسی اهر تشکیل و در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر افزود: دستگاه لودری که اقدام به قطع درخت کرده توقیف و در پارکینگ است و بخشی از تنه قطع شده درخت چنار زگلیک توسط نیروی انتظامی با همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی ضبط شده است. تحقیقات اولیه حاکی است درخت تاریخی و ثبت ملی چنار روستای زگلیک شهرستان اهر بعد از ۸۰۰ سال عمر با هماهنگی بخشداری فندقلو شهرستان اهر با هدف فروش و تامین هزینه احداث سرویس بهداشتی در روستای زگلیک، قطع شده است.

کد مطلب 6981546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها