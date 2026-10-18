به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد عباسی مدیر کارستان‌بهارستان، از آغاز فصل جدید فعالیت‌های این مجموعه در قالب شبکه «کارستان‌های امید» از ابتدای آبان‌ماه خبر داد و گفت: این شبکه با هدف تکمیل زیرساخت لازم زنجیره محصولات و خدمات کودک و نوجوان و گذار از فضایِ کارِ اشتراکی به «هم‌افزاییِ تخصصی» تشکیل شده است.

وی افزود: پس از تجربه‌ی موفق سازماندهی تیم‌های خلاق و فرهنگی کودک ونوجوان در کارستان‌بهارستان، بامحوریت «خانواده و والدگری» این مجموعه در باغ کتاب تهران زنجیره زیرساخت نوآورانه صنایع خلاق فرهنگی خود را در قالب اولین شعبه تکمیل خواهد کرد.

مدیر کارستان بهارستان، با اشاره به استقرار ۷۵ تیم فعال در شعبه بهارستان ، هدف از ایجاد این شبکه را ایجاد هم‌افزایی واقعی میان تولیدکنندگان دانست و گفت: تجربه کارستان بهارستان به ما نشان داد که استقرارِ صرفِ تیم‌ها کافی نیست. ما به دنبال ایجاد شبکه‌ای هستیم که در آن یک تیم انیمیشن‌ساز بتواند به‌راحتی با تیم‌های حوزه محصولات جانبی، توزیع‌کنندگان و شرکت‌های تبلیغاتی در یک فضای مشترک ارتباط بگیرد و پروژه خود را به سرانجام برساند.

در واقع، نقش ما در اینجا نه فقط تأمین فضا، بلکه تسهیل‌گری برای پیوند خوردن حلقه‌های مختلف تولید است.

«کارستان باغ کتاب» با تمرکز بر محور خانواده

عباسی در خصوص گسترش فضای کاری این مجموعه به باغ کتاب تهران افزود: در فضای جدیدی که در باغ کتاب در اختیار گرفته‌ایم، تمرکز ویژه ما بر تیم‌های حوزه «والدگری و خانواده» است. ما معتقدیم صنایع خلاق متناسب با دغدغه‌های خانواده و فرزندان، نیاز به فضایی تخصصی دارند که در آن تیم‌ها بتوانند برای نیازهای این حوزه تولید محتوا کنند.

مدیر کارستان بهارستان در پایان تأکید کرد: تمامی این فضاها به‌طور اختصاصی برای استقرار تیم‌های تولیدی و خدمت طراحی شده‌اند تا در کنار هم، یک شبکه پویا و فعال در صنایع خلاق فرهنگی شکل بگیرد. «کارستان‌های امید» تلاش دارد با تفکیک موضوعیِ کودک و نوجوان در بهارستان، خانواده در باغ کتاب ، بستری برای رشد تیم‌های نوآور فراهم کند.

گفتنی است کارستان بهارستان به عنوان بزرگترین پردیس نوآوری صنایع خلاق کودک ونوجوان در آبان ماه سال ۱۴۰۳ راه اندازی شد.