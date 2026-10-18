دوغارون سهم ۵۲ درصدی از ترانزیت کالا به افغانستان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رکنی اظهار کرد: پایانه مرزی دوغارون در ۶ ماهه نخست امسال رتبه نخست ترانزیت کالا را در بین پایانه های مرزی استان خراسان رضوی (لطف‌آباد، سرخس، باجگیران و دوغارون) کسب کرده است.

مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد با اشاره به این که دوغارون نخستین گذرگاه صادرات کالاهای ایرانی به سمت افغانستان است، بیان کرد: سهم پایانه مرزی دوغارون از صادرات کالا به افغانستان در بازه زمانی مذکور ۷۰ درصد ثبت شده است.

وی ادامه داد: پایانه مرزی دوغارون بعد از سرخس سهم ۳۴ درصدی واردات کالا را در بین مرزهای استان دارد.

رکنی با بیان این که سهم ترانزیت ورودی کالا از افغانستان به این منطقه در نیمه نخست امسال ۲۰ درصد است، تصریح کرد: پایانه مرزی لطف آباد درگز در این فعالیت اقتصادی رتبه نخست استان را دارد.

مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد خاطر نشان کرد: سهم تردد ناوگان حمل و نقل بین المللی بر حسب ملیت‌ها در پایانه مرزی دوغارون طی نیمه نخست امسال، ایرانی ۵۴ درصد، افغانستانی ۴۳ درصد و سایر ملیت ها سه درصد ثبت شده است.

وی افزود: مصالح ساختمانی، آهن آلات، مواد غذایی، میوه و تره بار و فرآورده‌های نفتی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان هستند و دانه های روغنی، کنجد و سنگ‌های ساختمانی از جمله کالاهای وارداتی از افغانستان به کشور به شمار می‌روند.

رکنی گفت: خودروهای مستعمل، پارچه، لوازم یدکی و انواع قوطی‌های خالی از مهمترین اقلام ترانزیت شده به افغانستان است و از سوی دیگر ماش، کنجد و پنبه از جمله کالاهای ترانزیت ورودی از افغانستان به کشور به شمار می‌روند.