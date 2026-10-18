برداشت زیتون در جنوب لبنان با مشارکت کارگران سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که ارتش این رژیم به ساکنان روستاهای عمدتا مسیحی‌نشین لبنانی و کارگران سوری اجازه می‌دهد با هماهنگی و تحت نظارت نظامیان اسرائیلی، در زمین‌های واقع در «منطقه امنیتی و محدوده خط زرد» در جنوب لبنان به برداشت زیتون بپردازند.

بر اساس این گزارش، عملیات برداشت زیتون از شبعا در شرق تا علما الشعب در غرب امتداد دارد و روستاهایی را شامل می‌شود که بیشتر ساکنان آنها مسیحی هستند.

همچنین روستای شبعا که اکثریت جمعیت آن را اهل سنت تشکیل می‌دهند، در این محدوده قرار دارد.

ساکنان محلی و کارگران سوری که برای لبنانی‌ها کار می‌کنند، در این عملیات مشارکت دارند و تنها پس از هماهنگی با ارتش اشغالگر اجازه ورود به منطقه را پیدا می‌کنند.

ارتش اشغالگر اعلام کرده است که ورود افراد شرکت‌کننده در این عملیات منوط به انجام بررسی‌ها و دریافت مجوزهای لازم است.

با این حال، ارتش رژیم صهیونیستی درباره ماهیت این بررسی‌های امنیتی توضیحی نداده و مشخص نکرده است که آیا سوابق هر یک از کارگران به صورت جداگانه توسط سازمان اطلاعات نظامی این رژیم یعنی «امان» یا سازمان امنیت داخلی موسوم به «شاباک»، بررسی می‌شود یا خیر.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اجازه برداشت زیتون بر اساس ارزیابی‌های امنیتی و عملیاتی صادر شده است.

به ادعای وی، ورود و خروج افراد شرکت‌کننده تحت نظارت قرار دارد و امنیت نیروهای ارتش و ساکنان شمال اراضی اشغالی نیز تأمین می‌شود.

وی در پایان مدعی شد: ارتش اسرائیل اقدامات خود را در چارچوب توافق آتش‌بس انجام می‌دهد.