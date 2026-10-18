به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حیدری ظهر یکشنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه موزه منطقه‌ای غرب کشور اظهار کرد: این بازدید به منظور بررسی میدانی روند اجرای پروژه‌های عمرانی، پایش پیشرفت فیزیکی مخزن امن و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های موزه‌ای استان همدان انجام شده است.

وی با اشاره به ارزیابی دقیق چالش‌های اجرایی این طرح افزود: موانع و مسائل موجود در مسیر اجرای عملیات عمرانی پروژه احصا شد و تصمیمات و هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های فنی برای رفع موانع و شتاب بخشی به تکمیل هرچه سریع‌تر این بخش اتخاذ گردید.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده و تصمیمات اجرایی اخیر پیش‌بینی می‌شود مخزن امن موزه منطقه‌ای همدان در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد تا بستر استاندارد، اصولی و ایمن برای حفاظت و نگهداری از آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی منطقه فراهم شود.