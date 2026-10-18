فرهنگ فاطمی راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر یکشنبه در دیدار اعضای کنگره نوحه فاطمی با اشاره به ظرفیت شعر و موسیقی در انتقال مفاهیم دینی اظهار کرد: نظم در کلام به آن جاذبه می‌بخشد و ملودی نیز می‌تواند بر تأثیرگذاری شعر بیفزاید؛ با این حال، شعر حتی بدون همراهی آهنگ نیز از ظرفیت بالایی برای اثرگذاری برخوردار است.

وی با بیان اینکه قالب‌های مختلف شعری، از اشعار سنتی و آیینی تا شعر نو، می‌توانند در انتقال مفاهیم نقش‌آفرین باشند، افزود: هماهنگی میان شعر و ملودی، زمینه تأثیرگذاری بیشتر کلام بر مخاطب را فراهم می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره نوحه فاطمی تصریح کرد: این کنگره می‌تواند نقطه آغازی برای رشد و تحول جدید در عرصه هنر و شعر آیینی باشد.

آیت‌الله محمدی لائینی با تأکید بر لزوم تولید آثار فاخر و قابل استفاده برای جامعه مداحان گفت: اگر شاعران آثار مناسبی تولید نکنند، مداحان نیز در ارائه محتوای تازه با محدودیت مواجه می‌شوند؛ بنابراین باید زمینه خلق و عرضه شعرهای استاندارد فراهم شود.

وی افزود: اگر از میان ۴۰۰ اثر ارسالی به کنگره، ۴۰ اثر باکیفیت و منطبق با معیارهای لازم انتخاب و در قالب کتابچه منتشر شود، مجموعه‌ای ارزشمند برای استفاده شاعران و مداحان شکل می‌گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین منطقه‌ای برگزار شدن کنگره و مشارکت استان‌های شمالی را اقدامی مثبت در مسیر گسترش دامنه فعالیت این رویداد دانست و از دست‌اندرکاران آن قدردانی کرد.

حضرت زهرا(س)، الگوی جامع فرهنگ دینی

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه با اشاره به ابعاد گوناگون شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س)، ایشان را الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی معرفی کرد و گفت: حیا، عفاف، حجاب، عبادت، تقوا، تربیت فرزند، ساده‌زیستی، ولایتمداری و علم و دانش، از جمله ابعاد برجسته سیره آن حضرت است.

وی با اشاره به جایگاه حضرت مریم(س) و آسیه در آموزه‌های قرآنی افزود: زندگی حضرت زهرا(س) مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی، اعتقادی و رفتاری را در خود جای داده و خطبه‌های به‌جامانده از ایشان نیز از جایگاه برجسته‌ای در فصاحت و بلاغت برخوردار است.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به آنچه هجمه‌های فرهنگی فمینیستی، ماتریالیستی و سکولاریستی علیه فرهنگ دینی خواند، خاطرنشان کرد: برای مقابله با فرهنگ‌های نادرست، باید فرهنگ صحیح را تبیین و ترویج کرد؛ فرهنگی که در وجود حضرت فاطمه زهرا(س) در قالب اندیشه، رفتار، عمل و احساس تجسم یافته است.

امام جمعه ساری در پایان با تأکید بر تقویت ارتباط مجموعه مشام با جامعه مداحان مازندران اظهار کرد: باید زمینه استفاده بیشتر مداحان از تولیدات شاعران بومی فراهم شود تا آثار تازه و ارزشمند در مجالس آیینی مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار تولیدات جدید و گسترش تعامل میان شاعران و مداحان، کمبود محتوای مناسب در حوزه شعر آیینی کاهش یابد و ظرفیت‌های هنری استان بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.