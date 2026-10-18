به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید کمالی با اشاره به پیش‌بینی احتمال بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز امسال، بر ضرورت آمادگی به‌موقع، رعایت توصیه‌های ایمنی و همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها برای مدیریت شرایط احتمالی بارندگی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بارندگی‌های فراتر از نرمال لزوماً به معنای وقوع قطعی سیلاب نیست، اظهار داشت: هدف از اطلاع‌رسانی و توصیه‌های پیشگیرانه، ایجاد نگرانی در جامعه نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با افزایش آگاهی عمومی و تبدیل هشدارهای هواشناسی به اقدامات عملی، آمادگی لازم را در میان شهروندان و گروه‌های مختلف جامعه تقویت کنیم و زمینه کاهش خسارات احتمالی را فراهم آوریم.

کمالی افزود: آمادگی در برابر شرایط جوی مستلزم اقدام پیش از آغاز بارندگی است و رعایت نکات ساده اما مؤثر ایمنی می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از جان و مال مردم داشته باشد. از این‌رو، شهروندان لازم است ضمن پیگیری اطلاعیه‌ها و هشدارهای رسمی، مسیرهای عبور آب در اطراف منازل، واحدهای تجاری و اماکن عمومی را بررسی و پاکسازی کرده و از پارک خودرو در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند. همچنین در زمان بارندگی شدید، پرهیز از سفرهای غیرضروری و تردد در مسیرهای سیلابی ضروری است.

قائم‌مقام شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان با تأکید بر اهمیت آمادگی گروه‌های شغلی و اقتصادی گفت: کشاورزان پیش از بارندگی، مسیر زهکش‌ها، آبراهه‌های مزارع و کانال‌های انتقال آب را بررسی و بازگشایی کنند و ماشین‌آلات، تجهیزات، دام و طیور خود را از بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب به نقاط امن انتقال دهند. همچنین لازم است از ایجاد خاکریز یا مسدودکردن مسیر طبیعی روان‌آب‌ها بدون بررسی کارشناسی خودداری شود.

وی ادامه داد: واحدهای صنعتی و تولیدی نیز باید مسیرهای خروج آب، کانال‌ها و زهکش‌های محوطه را بررسی کرده و تجهیزات حساس، مواد اولیه و تأسیسات برقی را در برابر نفوذ آب ایمن کنند. در پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های ساختمانی نیز کنترل مسیر هدایت آب‌های سطحی، ایمن‌سازی گودبرداری‌ها و ترانشه‌ها و حفاظت از ماشین‌آلات و سازه‌های موقت، پیش از آغاز بارندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سخنگوی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان با اشاره به نقش اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع در مدیریت شرایط احتمالی بارندگی، از رسانه‌های استان و به‌ویژه صداوسیمای مرکز خلیج فارس درخواست کرد با انتشار توصیه‌های پیشگیرانه، زیرنویس‌های آموزشی و پیام‌های متناسب با گروه‌های مختلف جامعه، در افزایش آگاهی عمومی و تقویت آمادگی مردم همکاری کنند.

کمالی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی مؤثر زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که هر شهروند، کشاورز، صنعتگر و مجری پروژه بداند پیش از بارندگی چه اقداماتی باید انجام دهد. همکاری رسانه‌ها در انتقال ساده، دقیق و مستمر این پیام‌ها می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری جامعه کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: آمادگی امروز، خسارت کمتر فرداست. با رعایت توصیه‌های ایمنی، توجه به هشدارهای رسمی و همکاری مردم و رسانه‌ها می‌توان شرایط احتمالی بارندگی را با آمادگی بیشتر و نگرانی کمتر مدیریت کرد.