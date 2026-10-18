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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

تأکید آب منطقه‌ای هرمزگان بر اقدامات پیشگیرانه در برابر سیلاب

تأکید آب منطقه‌ای هرمزگان بر اقدامات پیشگیرانه در برابر سیلاب

بندرعباس- قائم‌مقام و سخنگوی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان، با اشاره به پیش‌بینی احتمال بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز امسال، بر ضرورت آمادگی به‌موقع، رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید کمالی با اشاره به پیش‌بینی احتمال بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز امسال، بر ضرورت آمادگی به‌موقع، رعایت توصیه‌های ایمنی و همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها برای مدیریت شرایط احتمالی بارندگی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بارندگی‌های فراتر از نرمال لزوماً به معنای وقوع قطعی سیلاب نیست، اظهار داشت: هدف از اطلاع‌رسانی و توصیه‌های پیشگیرانه، ایجاد نگرانی در جامعه نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با افزایش آگاهی عمومی و تبدیل هشدارهای هواشناسی به اقدامات عملی، آمادگی لازم را در میان شهروندان و گروه‌های مختلف جامعه تقویت کنیم و زمینه کاهش خسارات احتمالی را فراهم آوریم.

کمالی افزود: آمادگی در برابر شرایط جوی مستلزم اقدام پیش از آغاز بارندگی است و رعایت نکات ساده اما مؤثر ایمنی می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از جان و مال مردم داشته باشد. از این‌رو، شهروندان لازم است ضمن پیگیری اطلاعیه‌ها و هشدارهای رسمی، مسیرهای عبور آب در اطراف منازل، واحدهای تجاری و اماکن عمومی را بررسی و پاکسازی کرده و از پارک خودرو در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند. همچنین در زمان بارندگی شدید، پرهیز از سفرهای غیرضروری و تردد در مسیرهای سیلابی ضروری است.

قائم‌مقام شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان با تأکید بر اهمیت آمادگی گروه‌های شغلی و اقتصادی گفت: کشاورزان پیش از بارندگی، مسیر زهکش‌ها، آبراهه‌های مزارع و کانال‌های انتقال آب را بررسی و بازگشایی کنند و ماشین‌آلات، تجهیزات، دام و طیور خود را از بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب به نقاط امن انتقال دهند. همچنین لازم است از ایجاد خاکریز یا مسدودکردن مسیر طبیعی روان‌آب‌ها بدون بررسی کارشناسی خودداری شود.

وی ادامه داد: واحدهای صنعتی و تولیدی نیز باید مسیرهای خروج آب، کانال‌ها و زهکش‌های محوطه را بررسی کرده و تجهیزات حساس، مواد اولیه و تأسیسات برقی را در برابر نفوذ آب ایمن کنند. در پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های ساختمانی نیز کنترل مسیر هدایت آب‌های سطحی، ایمن‌سازی گودبرداری‌ها و ترانشه‌ها و حفاظت از ماشین‌آلات و سازه‌های موقت، پیش از آغاز بارندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سخنگوی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان با اشاره به نقش اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع در مدیریت شرایط احتمالی بارندگی، از رسانه‌های استان و به‌ویژه صداوسیمای مرکز خلیج فارس درخواست کرد با انتشار توصیه‌های پیشگیرانه، زیرنویس‌های آموزشی و پیام‌های متناسب با گروه‌های مختلف جامعه، در افزایش آگاهی عمومی و تقویت آمادگی مردم همکاری کنند.

کمالی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی مؤثر زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که هر شهروند، کشاورز، صنعتگر و مجری پروژه بداند پیش از بارندگی چه اقداماتی باید انجام دهد. همکاری رسانه‌ها در انتقال ساده، دقیق و مستمر این پیام‌ها می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری جامعه کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: آمادگی امروز، خسارت کمتر فرداست. با رعایت توصیه‌های ایمنی، توجه به هشدارهای رسمی و همکاری مردم و رسانه‌ها می‌توان شرایط احتمالی بارندگی را با آمادگی بیشتر و نگرانی کمتر مدیریت کرد.

کد مطلب 6981567

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    نظرات

    • مریم رکن الدینی IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
      1 0
      پاسخ
      نیروهای شیفتی حراست برق منطقه ای هرمزگان را دریابید

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