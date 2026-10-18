پاراتکواندوکاران ایران رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پاراتکواندو در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ – آیچی ناگویا از فردا دوشنبه ۲۷ مهرماه با حضور ۸۳ ورزشکار از ۱۸ کشور آغاز می شود.

بر اساس برنامه اعلام شده در روز نخست، فردا دوشنبه ۲۷ مهرماه (۱۹ اکتبر)، مسابقات اوزان ۴۷- و ۵۲- کیلوگرم زنان و ۵۸- کیلوگرم مردان برگزار می‌شود.

محمدطاها حسن پور در وزن ۵۸- کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و سپس به دیدار «تیمربک» از مغولستان خواهد رفت. در این وزن ۹ ورزشکار حضور دارند که حسن پور در صورت پیروزی در مبارزه نخست برای صعود به مبارزه پایانی یکی از پاراتکواندوکاران چین تایپه، افغانستان یا میانمار را پیش رو خواهد داشت.

آیلار جامی در وزن ۴۷- کیلوگرم ابتدا باید با «مدینه موسی نووا» از ازبکستان مبارزه کند و در مرحله نیمه نهایی هم برنده چین و یک ازبکستانی دیگر را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۵۲- کیلوگرم رزا ابراهیمی برای نخستین مبارزه به دیدار «رستمووا» از ازبکستان رفته و در صورت برتری در مرحله نیمه نهایی به دیدار برنده ازبکستان و قزاقستان خواهد رفت.

برنامه روز دوم مسابقات:

در روز دوم این مسابقات سه شنبه ۲۸ مهرماه پاراتکواندوکاران اوزان ۶۳- و ۷۰- کیلوگرم مردان و ۵۷- و ۶۵- کیلوگرم زنان مبارزه می کنند:

دو پاراتکواندوکار کشورمان در وزن ۵۷- کیلوگرم در قسمت بالا و پائین جدول قرار دارند که در صورت برتری مقابل حریفان در پیکار نهایی برای کسب مدال طلا با هم مبارزه می کنند. مریم عبدالله پور دور نخست باید با »ملیکوزویا» از ازبکستان مبارزه کند و سپس به دیدار رنده پیکار چین و کره جنوبی برود. زهرا رحیمی هم ابتدا با «گواردان» از نپال رفته و در ادمه برنده ازبکستان و قزاقستان را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۶۵- کیلوگرم پریماه تورانی ابتدا باید برای مبارزه با «یائو ینان» از چین به روی شیهاپ چانگ برود و در صورت برتری به مصاف برنده تایلند و اندونزی می رود.

در وزن ۶۳- کیلوگرم هم ۹ پاراتکواندوکار مبارزه می کنند که سعید صادقیان پور بعد از یک دور استراحت به مصاف «هارادا» از کشور مبارزه خواهد کرد و در صورت برتری برای رسیدن به مبارزه نهایی با یکی از نمایندگان مغولستان، افغانستان یا قزاقستان مبارزه خواهد کرد.

امرمحمد حقیقت شناس در وزن ۷۰- کیلوگرم در اولین مبارزه به دیدار «عسگر دین محمد» از قزاقستان رفته و در ادامه با برنده مبارزه ازبکستان و مغولستان برای صعود به مبارزه نهایی پیکار می کند.

مبارزه پنج پاراتکواندوکار در روز پایانی

چهارشنبه ۲۹ مهرماه در روز پایانی مسابقات پاراتکواندو، تکلیف مدال‌آوران اوزان ۸۰- و ۸۰+ کیلوگرم مردان و ۶۵+ کیلوگرم زنان مشخص خواهد شد:

علیرضا بخت و مهدی پوررهنما دو نماینده ایران در وزن ۸۰- کیلوگرم هستند که در مرحله یک چهارم نهایی بخت با «اوتابک آماتوف» از ازبکستان و پوررهنما با «گانافین» از فیلیپین مبارزه می کنند و در صورت پیروزی، در مرحله نیمه نهایی به مصاف هم خواهند رفت.

حامد حق شناس در وزن ۸۰+ کیلوگرم ابتدا با «جائه چون» از کره جنوبی مبارزه می کند و در صورت برتری برای صعود به دیدار پایانی به مصاف برنده کره جنوبی و چین خواهد رفت.

در وزن ۶۵+ کیلوگرم هم تیم کشورمان دو نماینده دارد. رومینا چمسورکی و مرضیه نصراللهی در مرحله یک چهارم به مصاف هم رفته پاراتکواندوار پیروز برای صعود به مبارزه نهایی برنده قزاقستان و چین را پیش رو خواهد داشت.