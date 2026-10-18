احتمال بارش برف در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا پایان هفته، آسمان چهارمحال و بختیاری به تناوب و در برخی ساعات با افزایش ابر همراه خواهد شد و در بعضی مناطق استان نیز رگبار باران و رعدوبرق رخ می‌دهد.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، احتمال بارش برف در ارتفاعات استان وجود دارد و وزش باد نسبتاً شدید به‌صورت موقتی نیز از دیگر پدیده‌های قابل انتظار در این مدت است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال خیزش گردوخاک در برخی مناطق بیان کرد: تغییرات جوی پیش‌بینی‌شده می‌تواند در بعضی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا و محدودیت دید شود؛ ازاین‌رو، توجه به اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی برای آگاهی از آخرین وضعیت جوی اهمیت دارد.

نوروزی همچنین از تغییرات دمایی روزهای آینده خبر داد و تصریح کرد: از فردا، دمای هوا در استان روند کاهشی نسبی خواهد داشت و این وضعیت در کنار فعالیت سامانه‌های ناپایدار، می‌تواند شرایط جوی متفاوتی را در مناطق مختلف استان رقم بزند.

وی با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان گفت: شهرکرد با ثبت دمای ۵ درجه بالای صفر، به‌عنوان خنک‌ترین مرکز استان کشور گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: در مقابل، سرخون با ثبت دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان بوده که این اختلاف دمایی، تفاوت شرایط اقلیمی و دمایی مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری را نشان می‌دهد.پ

نوروزی با تأکید بر اهمیت اطلاع از وضعیت جوی در روزهای پیش‌رو خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد، توجه به شرایط جوی هنگام تردد در جاده‌ها و فعالیت در مناطق مرتفع ضروری است. همچنین کوهنوردان و افرادی که قصد حضور در ارتفاعات را دارند، باید پیش از عزیمت، آخرین پیش‌بینی‌ها و هشدارهای هواشناسی را بررسی کنند.

وی یادآور شد: ناپایداری‌های جوی ممکن است در همه مناطق استان شدت یکسانی نداشته باشد؛ بنابراین، پیگیری اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر شهروندان و کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از تغییرات آب‌وهوایی کمک کند.