تاثیر سندرم تخمدان پلی کیستیک بر افزایش خطر زوال عقل در زنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، طبق بررسی تحقیقات موجود، زنان مبتلا به سندرم تخمدان متابولیک چند غدد درون‌ریز (PMOS)، که قبلاً با نام سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) شناخته می‌شد، بیشتر احتمال دارد که مشکلات حافظه و تفکر را تجربه کنند.

محققان مطالعاتی را که زنان مبتلا به این بیماری را با استفاده از آزمایش‌های حافظه و تفکر، اسکن مغز و تشخیص زوال عقل ارزیابی می‌کردند، تجزیه و تحلیل کردند. به طور کلی، این بررسی نشان داد که شرکت‌کنندگان مبتلا به PMOS حافظه و توجه ضعیف‌تری دارند، همراه با تغییراتی در ساختار و اتصال مغز.

دکتر «ریکاردو عزیز»، نویسنده همکار این مطالعه از دانشگاه آلاباما در بیرمنگام، در یک بیانیه خبری گفت: «این یافته‌ها می‌تواند نشان‌دهنده خطر بیشتر برای بیماری آلزایمر و زوال عقل باشد.»

اما شواهد افزایش خطر زوال عقل متناقض بود. برخی مطالعات میزان بالاتری را نشان دادند، در حالی که برخی دیگر هیچ افزایش خطری را نشان ندادند.

محققان می‌گویند تغییرات مغز و هرگونه ارتباط بالقوه با زوال عقل ممکن است ناشی از مشکلات سلامتی مرتبط، از جمله چاقی و مقاومت به انسولین، باشد تا خود PMOS.

محققان گفتند که تحقیقات طولانی‌مدت بیشتری مورد نیاز است.

عزیز در ادامه افزود: «درک چگونگی ارتباط این دو اختلال نه تنها می‌تواند به درک نقاط مشترک آنها کمک کند، بلکه می‌تواند به مسیرها و علل جدیدی منجر شود که می‌توانند توسعه درمان‌های جدید برای این بیماری‌های ویرانگر را هدایت کنند.»