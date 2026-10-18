به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح یک شنبه در چهارمین قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی از بازار چهارمحال و بختیاری که در سالن جلسات شهید مردانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: نظارت بر عملکرد مراکز فعال در زنجیره تأمین و توزیع محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی با هدف پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: بازرسی‌های تخصصی سازمان جهاد کشاورزی از ابتدای سال تا ۲۵ مهرماه، مراکز عمده‌فروشی، کشتارگاه‌ها، کارخانه‌های خوراک آبزیان، واحدهای تولید نهاده‌های دامی و کارخانه‌های آرد را در ۱۲ شهرستان استان دربر گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به نتایج این اقدامات نظارتی بیان کرد: در مجموع چهار هزار و ۵۸۰ بازرسی تخصصی انجام شده که حاصل آن تنظیم ۶۵ گزارش تخلف بوده است. از این تعداد، ۱۱ مورد در تعزیرات حکومتی صورت‌جلسه شده و برخی پرونده‌ها نیز به دلیل محدودیت صلاحیت رسیدگی در استان یا دلایل دیگر به استان‌های مربوط ارجاع شده‌اند.

بهرامی با مقایسه عملکرد امسال و سال گذشته تصریح کرد: در مدت مشابه سال گذشته، یک‌هزار و ۷۳۵ مورد بازرسی از مراکز عرضه و تولید مواد غذایی در استان انجام شده بود؛ درحالی‌که این تعداد در سال جاری به چهار هزار و ۵۸۰ مورد رسیده است. این آمار نشان‌دهنده افزایش حدود ۲.۶ برابری بازرسی‌های تخصصی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.

وی ارزش ریالی تخلفات گزارش‌شده در پرونده‌های اعلامی را حدود چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: استمرار نظارت بر واحدهای تولیدی و عمده‌فروشی برای جلوگیری از تخلفات در مراحل تولید و توزیع کالاهای اساسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین درباره نحوه محاسبه آمارهای نظارتی توضیح داد: ارقام اعلام‌شده مربوط به بازرسی‌های تخصصی کارشناسان این سازمان از مراکز تولیدی و عمده‌فروشی است و نباید با آمار گشت‌های مشترک نظارتی با حضور دستگاه‌هایی همچون تعزیرات حکومتی یکسان در نظر گرفته شود؛ چراکه این گشت‌ها گزارش‌های جداگانه‌ای دارند.

بازار مرغ به شرایط متعادل‌تری نزدیک شد

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر شرایط عرضه و تقاضای مرغ در استان اشاره کرد و گفت: در نشست‌های گذشته، گزارش‌هایی از مازاد قابل توجه مرغ در بازار چهارمحال و بختیاری ارائه شده بود، اما در حال حاضر شرایط بازار نسبت به آن دوره تغییر کرده و عرضه و تقاضا به تعادل نسبی نزدیک‌تر شده است.

وی میزان جوجه‌ریزی مرغداری‌های استان در ماه جاری را تاکنون حدود ۸۰۰ هزار قطعه اعلام کرد و افزود: با ادامه روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود میزان جوجه‌ریزی تا پایان ماه به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه برسد؛ رقمی که با سطح مصرف مرغ در استان تناسب نسبی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیامدهای افزایش جوجه‌ریزی در ماه‌های گذشته اظهار کرد: بالا رفتن تولید در مقطعی موجب افزایش عرضه نسبت به تقاضا و کاهش شدید قیمت مرغ شد. در آن شرایط، برخی فروشندگان برای جبران افزایش قیمت سایر کالاها، قیمت مرغ را کاهش می‌دادند که در موارد گزارش‌شده، تذکرات لازم به واحدهای مربوط ارائه و قیمت‌ها اصلاح شد.

بهرامی درباره آخرین قیمت‌های اعلام‌شده مرغ نیز گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده در روز گذشته، قیمت مرغ زنده حدود ۲۲۰ هزار تومان و قیمت مرغ برای مصرف‌کننده حدود ۳۲۲ هزار تومان بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت رصد مستمر بازار خاطرنشان کرد: تغییرات میزان تولید و تقاضا می‌تواند بر قیمت محصولات اثر بگذارد؛ ازاین‌رو، پایش مستمر روند عرضه و قیمت‌ها برای جلوگیری از نوسانات غیرمتعارف و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان اهمیت دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه به تشریح وضعیت ذخایر نهاده‌های دامی پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر، دو هزار و ۴۶۷ تن ذرت، پنج هزار و ۵۳۶ تن جو و پنج هزار و ۸۰ تن از سایر نهاده‌های اعلام‌شده در ذخایر استان موجود است.

وی با بیان اینکه این میزان ذخایر، وضعیت نسبتاً مطلوبی را برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش دام و طیور نشان می‌دهد، بر اهمیت مدیریت منابع موجود و استمرار نظارت بر روند تأمین و توزیع نهاده‌ها تأکید کرد.

بهرامی همچنین از ذخیره‌سازی مرغ منجمد برای مدیریت شرایط بازار خبر داد و گفت: در دوره‌ای که عرضه مرغ در استان از میزان تقاضا فراتر رفته بود، شرکت پشتیبانی امور دام حدود ۶۱۱ تن مرغ منجمد ذخیره‌سازی کرد و بخش خصوصی نیز حدود ۴۰۰ تن ذخیره در اختیار داشت.

وی مجموع ذخایر مرغ منجمد استان را در حدود یک‌هزار تن اعلام کرد و افزود: این ذخایر در کنار سایر ظرفیت‌های تأمین، از جمله ابزارهای قابل استفاده برای مدیریت بازار و پشتیبانی از روند تأمین نیاز مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان، میزان ذخایر گوشت منجمد اعلام‌شده در این نشست را حدود ۲۲ تن عنوان کرد.



