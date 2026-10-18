موضع گیری تند وزیر خارجه لبنان علیه ایران در نشست بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان، در پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در عراق برگزار شد، ادعاهایی علیه ایران مطرح کرد.

این وزیر وابسته به دولت غربگرای لبنان در این سخنرانی مدعی شد: ایران و گروه‌های وابسته به آن حملات علیه کشورهای عضو شورای همکاری و اردن را متوقف کنند. لبنان همبستگی خود را با این کشورها اعلام می کند. لبنان مخالف هرگونه محدودیت برای عبور و مرور آزادانه کشتی‌ها در تنگه‌های بین‌المللی، به ویژه تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، است.

رجی در ادامه به تجاوز گسترده رژیم صهیونیستی علیه لبنان اشاره کرد که به اشغال بخش‌های وسیعی از خاک این کشور انجامیده است.

وی در موضعی انفعالی، ضمن محکوم کردن حملات پی‌درپی رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، این اقدامات را نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست.

او ادعا کرد: ایران به مداخله در امور داخلی لبنان، مخالفت با تصمیم‌های دولت و ارسال سلاح و پول برای حزب‌الله پایان دهد.

وی بار زیر سئول بار عملکرد مقاومت لبنان مدعی شد: با وجود هشدارهای مکرر درباره خطرات وارد کردن لبنان در جنگ های بیهوده، حزب الله دو بار وارد جنگ ویرانگر با اسرائیل در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ شد.

رجی در پایان از توافق چارچوب با رژیم صهیونیستی، دفاع کرد و گفت که این چارچوب می‌تواند به خروج کامل نظامیان اسرائیلی از لبنان، بازگشت آوارگان به روستاهایشان، آغاز روند بازسازی، آزادی اسرا و همچنین خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح منجر شود!

گفتنی است که یوسف رجی وزیرخارجه لبنان که به‌خاطر مواضع ضد حزب الله و اظهارنظرهای تند درمورد ایران مشهور است، از چهره‌های شناخته شده حزب قوت اللبنانیه (حزب نیروهای لبنانی) محسوب می‌شود. رجی عضو و از چهره‌های نزدیک به این حزب به رهبری سمیر جعجع است و در فوریه ۲۰۲۵ در دولت نواف سلام به عنوان سهمیه این حزب، وزیر خارجه شد. این انتصاب باعث شد برای نخستین بار پس از سال‌ها، وزارت خارجه لبنان در اختیار شخصیتی نزدیک به جریان ضد حزب‌الله قرار گیرد.

او به عنوان یک دیپلمات تکنوکرات اما با استفاده از سهمیه سیاسی و با حمایت حزب قوات اللبنانیه وارد کابینه شده است. هر چند رجی عموما تاکید کرده که لبنان طبق قوانین خود در وضعیت جنگی با اسرائیل قرار دارد و دستگاه دیپلماسی صرفا در راستای منافع ملی، تمامیت ارضی و قطعنامه‌های بین‌المللی حرکت می‌کند؛ اما از سوی منتقدین به طرفداری از اسرائیل متهم می‌شود.

یوسف رجی نه تنها انتقادات تندی را علیه حزب‌الله مطرح می‌کند، بلکه ایران را به مداخله در امور داخلی لبنان متهم می‌کند.