فارسی هنوز در هند زنده است؛ چرا ایران از این گنجینه غافل مانده؟

به گزارش خبرنگار مهر، شماره چهارم نشریه تخصصی «دیپلماسی کتاب» به بررسی زیست‌بوم نشر، بازارهای نوظهور کتاب و ظرفیت‌های همکاری فرهنگی میان ایران و هند اختصاص دارد؛ دو سرزمینی که قرن‌ها از طریق زبان فارسی، ادبیات و هنر پیوندهای عمیقی با یکدیگر داشته‌اند، اما در دوران معاصر بخشی از این ارتباطات و ظرفیت‌های مشترک آنها کم‌رنگ شده است.

این شماره با نگاهی به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران و هند، به بررسی راه‌های احیای پیوندهای فرهنگی و بهره‌گیری از آنها برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه کتاب و نشر می‌پردازد. گزارش‌های میدانی از نمایشگاه‌های کتاب دهلی و چنای، بررسی الگوهای بومی توزیع کتاب، ظرفیت‌های بازار نشر هند و راه‌های احیای زبان فارسی در شبه‌قاره، از جمله محورهای این شماره است.

در این پرونده، شماری از نویسندگان، پژوهشگران و فعالان حوزه نشر و فرهنگ، از جمله بلرام شوکلا، اختر حسین، محمد علی، علیرضا قزوه، فریدالدین فرید عصر، محمدمهدی توسلی، احمد اکبرپور، مجید ذاکری، آنیتا هاشمی مقدم، مهدی فرمانیان و داوود سوداگر، دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود را درباره فرصت‌ها و موانع گسترش حضور کتاب و فرهنگ ایرانی در بازارهای بین‌المللی مطرح کرده‌اند.

از جمله مطالب این شماره می‌توان به «دو سرزمین، یک میراث؛ کتاب چگونه می‌تواند فاصله فرهنگی ایران و هند را کم کند؟»، «تلخ و شیرین دهلی؛ گزارشی میدانی از نمایشگاه کتاب دهلی ۲۰۲۶»، «الگوی چنای؛ بردن زبان تامیل به جهان و بردن جهان به زبان تامیل» و «نمایشگاه کتاب چنای؛ قطب آینده حقوق نشر در جنوب آسیا» اشاره کرد.

همچنین موضوعاتی همچون آمریکایی‌سازی مولوی و پیامدهای ترجمه‌های اقتباسی کولمن بارکس، تأثیر نگارگری ایرانی بر تصویرسازی هنرمندان معاصر هند، وضعیت زبان فارسی در شبه‌قاره، تجربه‌های حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب و راهکارهای جهانی‌شدن نشر شیعی در این شماره مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بررسی چالش‌های بوروکراتیک در تعاملات فرهنگی، ضرورت بازآفرینی آثار برای مخاطبان جهانی، ظرفیت‌های فروش مستقیم کتاب به مخاطب و نقش دیپلماسی علمی در توسعه نشر نیز از دیگر موضوعات این نشریه است.

علاقه‌مندان برای پیگیری اخبار و اطلاعات مربوط به این نشریه می‌توانند به کانال «دیپلماسی کتاب» با شناسه @bookdiplomacy مراجعه کنند. شماره پشتیبانی امور مشترکان نیز ۰۹۱۰۲۳۸۹۵۷۵ است.