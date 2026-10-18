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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

فارسی هنوز در هند زنده است؛ چرا ایران از این گنجینه غافل مانده؟

فارسی هنوز در هند زنده است؛ چرا ایران از این گنجینه غافل مانده؟

با وجود پیشینه چندصدساله زبان فارسی در شبه‌قاره هند، ظرفیت‌های این میراث فرهنگی همچنان مغفول مانده است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش دیپلماسی فرهنگی و توسعه صادرات نشر ایران باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره چهارم نشریه تخصصی «دیپلماسی کتاب» به بررسی زیست‌بوم نشر، بازارهای نوظهور کتاب و ظرفیت‌های همکاری فرهنگی میان ایران و هند اختصاص دارد؛ دو سرزمینی که قرن‌ها از طریق زبان فارسی، ادبیات و هنر پیوندهای عمیقی با یکدیگر داشته‌اند، اما در دوران معاصر بخشی از این ارتباطات و ظرفیت‌های مشترک آنها کم‌رنگ شده است.

این شماره با نگاهی به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران و هند، به بررسی راه‌های احیای پیوندهای فرهنگی و بهره‌گیری از آنها برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه کتاب و نشر می‌پردازد. گزارش‌های میدانی از نمایشگاه‌های کتاب دهلی و چنای، بررسی الگوهای بومی توزیع کتاب، ظرفیت‌های بازار نشر هند و راه‌های احیای زبان فارسی در شبه‌قاره، از جمله محورهای این شماره است.

در این پرونده، شماری از نویسندگان، پژوهشگران و فعالان حوزه نشر و فرهنگ، از جمله بلرام شوکلا، اختر حسین، محمد علی، علیرضا قزوه، فریدالدین فرید عصر، محمدمهدی توسلی، احمد اکبرپور، مجید ذاکری، آنیتا هاشمی مقدم، مهدی فرمانیان و داوود سوداگر، دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود را درباره فرصت‌ها و موانع گسترش حضور کتاب و فرهنگ ایرانی در بازارهای بین‌المللی مطرح کرده‌اند.

فارسی هنوز در هند زنده است؛ چرا ایران از این گنجینه غافل مانده؟

از جمله مطالب این شماره می‌توان به «دو سرزمین، یک میراث؛ کتاب چگونه می‌تواند فاصله فرهنگی ایران و هند را کم کند؟»، «تلخ و شیرین دهلی؛ گزارشی میدانی از نمایشگاه کتاب دهلی ۲۰۲۶»، «الگوی چنای؛ بردن زبان تامیل به جهان و بردن جهان به زبان تامیل» و «نمایشگاه کتاب چنای؛ قطب آینده حقوق نشر در جنوب آسیا» اشاره کرد.

همچنین موضوعاتی همچون آمریکایی‌سازی مولوی و پیامدهای ترجمه‌های اقتباسی کولمن بارکس، تأثیر نگارگری ایرانی بر تصویرسازی هنرمندان معاصر هند، وضعیت زبان فارسی در شبه‌قاره، تجربه‌های حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب و راهکارهای جهانی‌شدن نشر شیعی در این شماره مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بررسی چالش‌های بوروکراتیک در تعاملات فرهنگی، ضرورت بازآفرینی آثار برای مخاطبان جهانی، ظرفیت‌های فروش مستقیم کتاب به مخاطب و نقش دیپلماسی علمی در توسعه نشر نیز از دیگر موضوعات این نشریه است.

علاقه‌مندان برای پیگیری اخبار و اطلاعات مربوط به این نشریه می‌توانند به کانال «دیپلماسی کتاب» با شناسه @bookdiplomacy مراجعه کنند. شماره پشتیبانی امور مشترکان نیز ۰۹۱۰۲۳۸۹۵۷۵ است.

کد مطلب 6981586
سیده فاطمه سادات کیایی

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