به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که فعالیت بدنی- به ویژه هوازی و تمرینات ذهن و بدن مانند یوگا- به بهبود خلق و خوی زنان در دوران یائسگی کمک می‌کند.

محققان گفتند که ورزش می‌تواند گزینه ای مناسب برای زنانی باشد که نمی‌توانند یا علاقه‌ای به هورمون درمانی برای علائم یائسگی خود ندارند.

«سیمون سایدل»، محقق اصلی و روانشناس بالینی در خدمات بهداشت ملی انگلستان، گفت: «گزینه‌های درمانی برای یائسگی محدود است و بسیاری از زنان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند هورمون درمانی کنند.»

سایدل در یک بیانیه خبری گفت: «این مطالعه نقش مهمی در گسترش گزینه‌های موجود برای مدیریت علائم دارد، به طوری که پزشکان ممکن است آن را به عنوان یک مداخله اولیه یا کمکی برای درمان‌های پزشکی یا روانشناختی توصیه کنند.»

محققان گفتند که یائسگی می‌تواند سلامت روان زنان را به خطر بیندازد، زیرا نوسان سطح هورمون‌ها در افسردگی، خلق و خوی پایین، اضطراب، استرس و مشکلات تفکر یا حافظه نقش دارد.

به گفته محققان، این‌ها نوسانات خلقی جزئی نیستند، اما می‌توانند به طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی زنان تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، تخمین زده می‌شود که از هر 10 زن، 1 نفر به دلیل علائم یائسگی محل کار خود را ترک می‌کند.

برای این بررسی، محققان داده‌های 12 آزمایش بالینی قبلی شامل بیش از 1000 زن را تجزیه و تحلیل کردند.

این مطالعات دو نوع فعالیت بدنی مختلف را بررسی کردند:

فعالیت‌های هوازی مانند پیاده‌روی، زومبا، ورزش هوازی، و تکواندو

فعالیت‌های ذهن و بدن مانند یوگا، تای چی، پیلاتس و حرکات کششی

محققان گفتند که نتایج نشان داد که هوازی قوی‌ترین تأثیر را در کاهش افسردگی و بهبود کیفیت کلی زندگی دارد. تصور می‌شود که اندورفین‌های آزاد شده در طول ورزش هوازی، خلق و خو را بهبود می‌بخشند و نوسانات استروژن را جبران می‌کنند.

ورزش هوازی همچنین ممکن است راحت‌تر در زندگی زنان میانسال جای بگیرد. در یک آزمایش، زنان سه بار در هفته به مدت ۳۰ دقیقه پیاده‌روی کردند و در آزمایش دیگر، سه بار در هفته به مدت یک ساعت در کلاس‌های زومبا شرکت کردند. به گفته پژوهشگران، تمرینات ذهن و بدن با تقویت توانایی تنظیم هیجانات، موجب بهبود چشمگیر کیفیت زندگی می‌شوند.

«ایمی اسپکتور»، پژوهشگر ارشد و مدیر آزمایشگاه ذهن و یائسگی در دانشگاه کالج لندن، در یک بیانیه خبری اظهار داشت: «فعالیت بدنی راهکاری مؤثر، در دسترس و غیردارویی برای حمایت از سلامت روان و کیفیت زندگی در دوران یائسگی است.»

اسپکتور افزود: «بیشتر این مداخلات به صورت گروهی اجرا شدند که احتمالاً با هدف تقویت ارتباطات اجتماعی و حمایت همتایان بوده است؛ عواملی که هر دو با بهبود کیفیت زندگی در دوران یائسگی مرتبط هستند.»

با این حال، پژوهشگران خاطرنشان کردند که برای تعیین دقیق‌تر اینکه کدام نوع از تمرینات ورزشی بیشترین فایده را دارند، به تحقیقات بیشتری نیاز است.