پرستاران با روحیه ایثارگری، مراقبان واقعی بیماران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در بازدید از بیمارستان ابوذر اهواز که به مناسبت روز پرستار صورت گرفت، بیان کرد: این مناسبت را خدمت همه پرستاران و مجموعه کسانی که در جهت مراقبت و رسیدگی به بیماران از جان مایه می‌گذارند، تبریک عرض می‌کنم و از تلاش‌های آنان تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به سختی حرفه پرستاری افزود: حرفه پرستاری واقعاً حرفه سختی است و رسیدگی به بیمار در شرایط سخت، طبیعتاً مشکلات خاص خود را به دنبال دارد، اما پرستاران با ایستادگی و همراهی، این بار سنگین را به دوش می‌کشند.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: به یاد دارم زمانی که بیمارستان شهید بقایی تحت تاثیر اصابت موشک‌های دشمن قرار گرفت، همان شب برخی از پرستاران، تعدادی از بیماران و کودکان را همراه با پدر و مادرشان به خانه‌های خود بردند و این نشان می‌دهد که روحیه ایثارگری در میان پرستاران تا چه اندازه بالا است.

موالی‌زاده با تأکید بر جایگاه والای پرستاران اظهار کرد: این روحیه ایثار و ازخودگذشتگی در میان پرستاران، بهیاران و همه کسانی که در این مجموعه مشغول به کار هستند، واقعاً ستودنی است و باید مورد تقدیر قرار گیرد.

وی در پایان با آرزوی توفیق برای جامعه پرستاری گفت: از همه پرستاران صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم و برای آنان آرزوی موفقیت روزافزون دارم و امیدوارم در مسیر خدمت به بیماران، همواره سلامت و سربلند باشند.