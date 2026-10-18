نتایج اولیه رشته های دارای شرایط خاص دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های پذیرش شرایط خاص دوره‌های کاردانی فنی و حرفه‌ای و مهندسی فناوری و دوره های کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

متقاضیانی که اسامی آنان در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به عنوان معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های پذیرش شرایط خاص (دارای تعهد اشتغال) در پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و حرفه‌ای و مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۵ دانشگاه جامع علمی کاربردی درج شده است، باید از روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ برای اطلاع از مدارک مورد نیاز، زمان و محل مصاحبه، معاینه‌، صلاحیت‌های‌ عمومی‌ و سایر مراحل گزینش به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه کنند.

ضمناً عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشته‌محل یا رشته‌محل‌های انتخابی مربوط تلقی می‌شود و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت و هیچ تقاضایی قابل پذیرش نیست. لذا به متقاضیان تأکید می‌شود که در مهلت تعیین شده به محل ذیربط مراجعه کنند.

شایان ذکر است، به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته‌محل اعلام شده در این اطلاعیه، متقاضیانی شرکت داده خواهند شد که نتیجۀ مصاحبه و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تأیید شود.

اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های پذیرش شرایط خاص دوره‌های کاردانی و اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های پذیرش شرایط خاص دوره های کارشناسی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.