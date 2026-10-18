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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

دیدار وزرای خارجه روسیه و عربستان در منامه

دیدار وزرای خارجه روسیه و عربستان در منامه

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف و فیصل بن فرحان در حاشیه نهمین دور گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در منامه با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور با فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه عربستان در منامه، پایتخت بحرین دیدار و گفت‌وگو کرده است.

این مذاکرات در حاشیه نهمین دور گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد.

زاخارووا در کانال تلگرامی خود با انتشار تصویری از دو وزیر خارجه نوشت: «گفت‌وگوی وزیران خارجه روسیه و عربستان در منامه».

وزارت امور خارجه روسیه پیش از این اعلام کرده بود که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور روز دوشنبه ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر ۱۴۰۵) در سفری کاری به تهران می‌آید و با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

کد مطلب 6981594

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