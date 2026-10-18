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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

مهمات عمل‌نکرده در مناطق مرزی بانه و مریوان منهدم می‌شود

مهمات عمل‌نکرده در مناطق مرزی بانه و مریوان منهدم می‌شود

سنندج - استانداری کردستان از اجرای عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در بازارچه کولبری هنگه‌ژال بانه و نقطه صفر مرزی اسن‌آباد مریوان در روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در دو منطقه مرزی استان کردستان طی روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه انجام می‌شود.

بر اساس اعلام استانداری کردستان، این عملیات روز ۲۶ مهرماه در بازارچه کولبری هنگه‌ژال شهرستان بانه و روز ۲۷ مهرماه در نقطه صفر مرزی اسن‌آباد شهرستان مریوان اجرا خواهد شد.

با توجه به ماهیت این عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق یادشده و محدوده‌های اطراف وجود دارد.

استانداری کردستان با اعلام این موضوع از شهروندان خواست با آگاهی از زمان و محل اجرای عملیات، بابت صداهای احتمالی انفجار نگرانی نداشته باشند.

کد مطلب 6981596

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