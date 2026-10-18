کاروان ایران در مراسم افتتاحیه رژه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی امروز (یکشنبه 26 مهر) با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی اغاز شد.

این مراسم در ورزشگاه میزوهو پارک برگزار شد و طی آن کاروان ورزش ایران با پرچمداری روح‌الله رستمی و حضور ورزشکارانی که سودای افتخارآفرینی دارند، مقابل دیدگان تماشاگران رژه رفت.



نورافشانی، موسیقی و رقص پرچم کشورهای آسیایی در باد ملایم و شبانگاهی ناگویا، ورزشگاه میزوهو پارک ناگویا را به صحنه‌ای متفاوت تبدیل کرده بود. نمایندگان کشورهای مختلف یکی پس از دیگری وارد میدان می‌شدند تا پیش از آغاز رقابت‌ها، تصویری از همبستگی و شکوه ورزش قاره کهن را به نمایش بگذارند.



در این میان، نوبت به ایران رسید؛ کشوری که نمایندگانش این بار با نام «جان‌فدایان ایران قوی» قدم به بزرگ‌ترین آوردگاه ورزش پاراآسیایی گذاشته‌اند.



پس از عبور کاروان اندونزی، پرچم سه‌رنگ ایران در ورودی ورزشگاه نمایان شد. روح‌الله رستمی پیشاپیش هم‌تیمی‌های خود حرکت می‌کرد و پشت سر او ورزشکارانی قرار داشتند که هر کدام با ماه‌ها تمرین و تلاش، سهمی از امیدهای ایران در این دوره از بازی‌ها را بر دوش می‌کشند.



برای این ورزشکاران، چند دقیقه حضور در مراسم افتتاحیه شاید کوتاه‌ترین بخش سفر به ژاپن باشد، اما همین دقایق فرصتی بود تا پیش از رویارویی با رقبای آسیایی، حضور خود را در این رویداد بزرگ اعلام کنند.



البته رسیدن به نقطه آغاز این رقابت‌ها نیز برای کاروان ۱۶۶ نفره ایران بدون چالش نبود. شرایط جنگی و مشکلات مربوط به سفرهای هوایی، مسیر حضور کاروان در ژاپن را با دشواری‌هایی همراه کرد؛ موضوعی که اهمیت حضور ورزشکاران در این رویداد را برای اعضای کاروان دوچندان کرده است.



در میان چهره‌های حاضر در رژه، حضور آنا جهانگرد، دانش‌آموز آسیب‌دیده مدرسه میناب، از بخش‌های متفاوت همراهی کاروان ایران بود. او که به‌عنوان همراه معنوی کاروان به ناگویا آمده، در کنار ورزشکارانی قرار گرفت که خود سال‌هاست برای عبور از محدودیت‌های جسمی و دستیابی به موفقیت ورزشی تلاش می‌کنند.



حضور او در این مراسم، در کنار جلوه‌های ورزشی افتتاحیه، یادآور سرنوشت کودکانی بود که زندگی‌شان تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است؛ تصویری انسانی در شبی که محور اصلی آن ورزش، دوستی و همزیستی ملت‌ها بود.



از دیگر جلوه‌های رژه ایران، حضور برخی بانوان ورزشکار با پوشش چادر بود؛ تصویری که در میان تنوع لباس‌ها و پوشش‌های کاروان‌های آسیایی، جلوه‌ای از هویت فرهنگی ایران را به نمایش گذاشت.



اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت داشت، ترکیب تجربه و انگیزه در جمع ورزشکارانی بود که با هدایت مجموعه مدیریتی کاروان و سرپرستی سیدمحمد پولادگر، آماده حضور در رقابت‌های ناگویا شده‌اند.



رژه ایران سرانجام به پایان رسید. ورزشکاران از مقابل جایگاه عبور کردند و در محل تعیین‌شده مستقر شدند. از این لحظه به بعد، نگاه‌ها به سالن‌های مسابقه، پیست‌ها و میدان‌هایی دوخته خواهد شد که قرار است سرنوشت مدال‌ها در آنها مشخص شود.



برای کاروان «جان‌فدایان ایران قوی»، مراسم افتتاحیه فرصتی برای دیده‌شدن بود، اما اعتبار واقعی این حضور در روزهای آینده و در رقابت با بهترین‌های آسیا رقم خواهد خورد.



پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا دوم آبان در ناگویا برگزار می‌شود و نمایندگان ایران در ۱۵ رشته‌ ورزشی برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن به مصاف حریفان خواهند رفت.