به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص لزوم مدیریت قاعده‌مند فضای مجازی و با اشاره به تصویری از نتانیاهو در سازمان ملل که استارلینک در دست سخنرانی می کند، نوشت: ابزار جنگش را آشکارا سر دست می گیرد! با شیطان صفتی و سرمایه گذاری میلیارد دلاری، «فناوری و شبکه های اجتماعی» را به میدان نبرد با مردم ایران تبدیل می کند.

در مواجهه با این هجوم، «شورای عالی فضای مجازی» باید به جای روزمرگی و به دور از حواشی، مدیریت قاعده مند فضای مجازی را محقق کند، آن هم با تدابیری چند بعدی و متناسب با شرایط جنگ. تکلیف عقلانی و راهبردی که امر رهبر شهید هم بود.