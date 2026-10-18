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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

تاکید حجت الاسلام قمی بر مدیریت قاعده‌مند فضای مجازی به دور از حواشی

تاکید حجت الاسلام قمی بر مدیریت قاعده‌مند فضای مجازی به دور از حواشی

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نوشت: شورای عالی فضای مجازی باید به جای روزمرگی و به دور از حواشی، مدیریت قاعده مند فضای مجازی را محقق کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص لزوم مدیریت قاعده‌مند فضای مجازی و با اشاره به تصویری از نتانیاهو در سازمان ملل که استارلینک در دست سخنرانی می کند، نوشت: ابزار جنگش را آشکارا سر دست می گیرد! با شیطان صفتی و سرمایه گذاری میلیارد دلاری، «فناوری و شبکه های اجتماعی» را به میدان نبرد با مردم ایران تبدیل می کند.

در مواجهه با این هجوم، «شورای عالی فضای مجازی» باید به جای روزمرگی و به دور از حواشی، مدیریت قاعده مند فضای مجازی را محقق کند، آن هم با تدابیری چند بعدی و متناسب با شرایط جنگ. تکلیف عقلانی و راهبردی که امر رهبر شهید هم بود.

کد مطلب 6981603
سیده فاطمه سادات کیایی

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