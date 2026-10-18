به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر یکشنبه در نشست با ماموستایان بخش مرکزی سنندج اظهار کرد: دیدار با ماموستایان در جریان سفرهای روستایی و شنیدن دغدغه‌های آنان، فرصت مناسبی برای شناسایی مشکلات مردم و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای است.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت افزود: با وجود کمبود اعتبارات، پیگیری مطالبات مردم و اجرای طرح‌های زیرساختی از وظایف مدیران است و نباید مشکلات موجود مانع تلاش برای بهبود شرایط زندگی در روستاها شود.

فرماندار سنندج با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی سال جاری عنوان کرد: میزان تخصیص این اعتبارات در سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود سه درصد بوده که با توجه به حجم نیازهای زیرساختی شهرستان، رقم محدودی است.

سجادی همچنین با اشاره به خسارات ناشی از جنگ ۴۰ روزه در سنندج گفت: در جریان این جنگ، ۲۵ نقطه از شهر هدف بمباران قرار گرفت و حدود سه‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیدند یا تخریب شدند؛ ازاین‌رو بخشی از اعتبارات و امکانات به بازسازی خسارات و رسیدگی به آسیب‌دیدگان اختصاص یافت.

وضعیت راه‌های روستایی و فضاهای آموزشی نیازمند توجه است

وی با بیان اینکه در برخی شاخص‌ها از جمله راه‌های روستایی، فضاهای آموزشی و ورزشی، وضعیت سنندج پایین‌تر از میانگین استانی قرار دارد، افزود: در سال‌های اخیر اقداماتی در زمینه بهسازی راه‌ها، توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد زمین‌های ورزشی در روستاها انجام شده که تداوم آن می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی روستاییان کمک کند.

فرماندار سنندج توسعه زیرساخت‌های روستایی را عاملی مؤثر در کاهش فشار جمعیتی بر شهر و مناطق حاشیه‌ای دانست و بر ضرورت هدفمند کردن اعتبارات در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تأکید کرد.

سجادی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی اظهار کرد: تأمین منابع مالی برای آبی کردن زمین‌های مستعد در محدوده‌های مرتبط با سد آزاد می‌تواند زمینه رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت روستاییان را فراهم کند.

وی توسعه زیرساخت‌های روستاهای هدف گردشگری را نیز ضروری دانست و افزود: برخورداری این روستاها از امکانات مناسب می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری منطقه را به فرصتی برای اشتغال و درآمدزایی تبدیل کند.

فرماندار سنندج تأمین آب شرب روستاهای اطراف این شهر را از دیگر اولویت‌های شهرستان برشمرد و گفت: با توجه به رشد جمعیت در برخی روستاها، اعتبارات قابل توجهی در سال گذشته و سال جاری برای توسعه مجتمع‌های آبرسانی پیش‌بینی شده است.

سجادی با اشاره به افزایش اعتبارات دهیاری‌ها در دولت چهاردهم بیان کرد: منابع حاصل از ظرفیت‌های قانونی، در کنار همکاری بنیاد مسکن و اعتبارات پیش‌بینی‌شده در سطح ملی، می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های بیشتری را در روستاها فراهم کند؛ مشروط بر اینکه این منابع متناسب با نیازهای هر منطقه هزینه شود.

وی ایجاد فضاهای فرهنگی و ورزشی، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت جوانان را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست و بر ضرورت ارتقای پوشش تلفن همراه، خدمات مخابراتی و دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی تأکید کرد.

فرماندار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر نقش ماموستایان در آگاهی‌بخشی عمومی و تشویق مردم به مشارکت و انتخاب آگاهانه تأکید کرد.