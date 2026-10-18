به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی بهره وری، برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی ستاد بنیاد ملی نخبگان به تصویب کمیته بهره‌وری آن دستگاه رسید و جهت اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، این برنامه در راستای اجرای ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم و تحقق هدف رشد حداقل ۱۰ درصدی بهره‌وری خدمات دولتی و همچنین در راستای اجرای برنامه اول از محور ششم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، توسط کمیته بهره‌وری دستگاه تدوین و به تایید سازمان ملی بهره‌وری ایران رسیده است.

در این برنامه، بهبود شاخص‌های پیامدی بهره‌وری نظیر قیمت تمام شده خدمات، زمان ارائه خدمت، رضایت ذی‌نفعان، درصد بهره‌مندی از تسهیلات، میزان مصرف انرژی و ... به تفکیک خدمات هدف‌گذاری شده و برنامه‌های عملیاتی برای تحقق این اهداف تدوین شده است. در این برنامه‌ها اقداماتی نظیر بازنگری شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بهبود و بازطراحی فرایندها، توسعه سامانه‌ها و برقراری استعلام برخط، ارزیابی و صحت‌سنجی شاخص‌ها و ... تعریف شده و برای رصد و پایش اجرای هر کدام از این برنامه‌ها، نماگر پیشرفت برنامه تعیین و هدف‌گذاری شده است.

شهروندمحوری و مبنا قرار دادن نیازها و دغدغه‌های شهروندان، به‌عنوان یک اصل مهم می‌بایست در طراحی، اجرا و ارزیابی بهره‌وری خدمات دولتی همواره مدنظر قرار گیرد.

مقرر است برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات (موضوع ماده ۱۱۱ برنامه هفتم پیشرفت) به عنوان مکمل برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی (موضوع تبصره ماده ۲ برنامه هفتم پیشرفت) مسیر تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی کشور را هموار کند.