آغاز طرح ملی توسعه کسب‌ و کارهای روستایی با اولویت زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی روز یکشنبه در آئین انعقاد تفاهمنامه همکاری اجرای ملی توسعه کسب و کارهای روستایی با اولویت زنان در شهرستان های محروم پهنه زاگرس (روستاپ) بین سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به عدالت در برنامه‌های توسعه‌ای اظهار کرد: یکی از رویکردهای محوری سازمان بهزیستی، تحقق عدالت جغرافیایی و قشری است، در همین راستا، باید به مناطقی توجه کرد که بیش از سایر مناطق به حمایت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی نیاز دارند.

وی با بیان اینکه فقر زنان از ابعاد مهم و قابل‌توجه فقر در جامعه است، بر ضرورت توجه هم‌زمان به نابرابری‌های منطقه‌ای و مسائل زنان در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های حمایتی تأکید کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر نقش آموزش در کاهش فقر گفت: آموزش می‌تواند چرخه فقر را از بین ببرد؛ به‌ویژه اگر با رویکرد مهارت‌آموزی و ایجاد توانایی‌های عملی همراه باشد.

حسینی افزود: جهت‌گیری درست در برنامه‌ریزی اهمیت دارد، اما مهم‌تر از آن، تبدیل ایده‌های مناسب به اقدامات عملی و نتایج ملموس است. در تفاهم‌نامه‌های همکاری نیز باید آموزش در خدمت تحقق عدالت و افزایش مهارت افراد قرار گیرد.

وی توانمندسازی را یکی دیگر از رویکردهای اساسی سازمان بهزیستی دانست و تصریح کرد: هر اقدامی که به توانمندشدن افراد منجر شود، در مسیر درستی قرار دارد. هدف باید این باشد که آموزش، توانمندسازی و فرصت‌آفرینی به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند.

توسعه کسب‌وکارهای روستایی با تکیه بر ظرفیت‌های محلی

حسینی با اشاره به اهمیت اجتماع‌محوری و محله‌محوری در برنامه‌های بهزیستی اظهار کرد: حکمرانی محله‌محور می‌تواند زمینه مشارکت مردم، پوشش گروه‌های مختلف جامعه و توانمندسازی افراد را فراهم کند. در این الگو، فرصت‌آفرینی محلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود اهمیت ویژه‌ای دارد، ۲۸۲۰ محله را در طرح سلام فعال کردیم که البته در آن خلاء "روستامحوری" وجود داشت.

وی با اشاره به فعالیت گروه‌های تأمین مالی خرد در کشور گفت: در حال حاضر، ۵۳۱۱ گروه تأمین مالی خرد در کشور فعالیت می‌کنند که ۷۹ هزار و ۶۶۵ نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند. همچنین در سال گذشته ۳۱۱ گروه جدید تشکیل شده که پنج هزار نفر را به این شبکه متصل کرده‌اند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اهمیت این گروه‌ها در حمایت از اقشار کم‌برخوردار و جوامع روستایی افزود: توسعه کسب‌وکارهای روستایی باید با تقویت فعالیت‌های اجتماع‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی همراه باشد.

حسینی با اشاره به رویکردهای محوری سازمان بهزیستی اظهار کرد: عدالت‌محوری، توانمندسازی، محله‌محوری و توسعه مشارکت‌ها، چهار محور اساسی فعالیت‌های این سازمان هستند.

وی با بیان اینکه مشارکت باید متناسب با شرایط و ظرفیت‌های بومی هر منطقه شکل بگیرد، افزود: برنامه‌های توسعه‌ای زمانی اثربخش خواهند بود که نیازهای واقعی جوامع محلی را در نظر بگیرند و از مشارکت مردم و ظرفیت‌های منطقه‌ای بهره‌مند شوند.

پیوند دانشگاه و بازار کار برای ایجاد اشتغال پایدار

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت ارتباط میان آموزش عالی و نیازهای جامعه گفت: دانشگاه‌ها باید علاوه بر تربیت نیروی انسانی، به نیازها و مسائل واقعی جامعه نیز توجه کنند. آموزش زمانی اثربخش خواهد بود که با مهارت‌آموزی و نیازهای بازار کار پیوند داشته باشد.

حسینی با اشاره به راه‌اندازی صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت در سال گذشته، بر اهمیت نقش این صندوق در توسعه اشتغال و توانمندسازی افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

وی پایداری مشاغل و تکمیل زنجیره ارزش را از راهبردهای اساسی در حوزه اشتغال دانست و افزود: ایجاد شغل به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا افراد بتوانند شغل خود را حفظ کنند و فعالیت اقتصادی آنان به درآمد پایدار منجر شود.

حسینی همچنین از تدوین نقشه جامع اقتصاد نقره‌ای کشور در ۱۴ جلد خبر داد و گفت: اقتصاد نقره‌ای از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور است که تاکنون آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی این ظرفیت اظهار کرد: باید فرصت‌های اشتغال سالمندان و ظرفیت‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه شناسایی و تقویت شوند. در همین راستا، طراحی نقشه اشتغال سالمندان و برگزاری نمایشگاه اقتصاد نقره‌ای از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

تأکید بر اجرای عملی تفاهم‌نامه

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت اجرای عملی تفاهم‌نامه‌های همکاری گفت: ارزش تفاهم‌نامه‌ها به نتایجی است که در عمل ایجاد می‌کنند، باید تلاش کنیم توافق‌ها روی کاغذ باقی نمانند و با همکاری و هم‌افزایی، زمینه توسعه کسب‌وکارهای پایدار و توانمندسازی جوامع محلی فراهم شود.

همچنین آرزو ذکایی‌فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ایجاد ۴۹ هزار و ۷۶۶ فرصت شغلی برای جامعه هدف این سازمان گفت: ۳۹ درصد از فرصت‌های شغلی ایجاد شده مربوط به مناطق روستایی بوده است و توسعه کسب‌وکارهای گروهی، آموزش‌های مهارتی و تکمیل زنجیره ارزش، از راهبردهای سازمان بهزیستی برای پایداری اشتغال به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی برای جامعه هدف در مناطق شهری و روستایی از مأموریت‌های اصلی سازمان بهزیستی است، اظهار کرد: در حوزه ایجاد کسب‌ و کار و فرصت‌های شغلی، علاوه بر تعداد مشاغل ایجادشده، موضوع زنجیره ارزش و پایداری اشتغال اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: سازمان بهزیستی با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون تسهیلگران شغلی و مراکز وابسته به این سازمان، موفق به ایجاد ۴۹ هزار و ۷۶۶ فرصت شغلی شده است که ۳۹ درصد آن‌ها به مناطق روستایی اختصاص دارد.

ذکایی‌فر با اشاره به تنوع مشاغل ایجاد شده برای جامعه هدف سازمان بهزیستی ادامه داد: بخش عمده این فعالیت‌ها در قالب کسب‌وکارهای خرد و محلی شکل گرفته است و بخشی نیز به گروه‌هایی اختصاص دارد که در روستاها در حوزه اشتغال فعالیت می‌کنند.

توسعه کسب‌وکارهای گروهی در مناطق روستایی

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت کسب‌وکارهای گروهی در ایجاد اشتغال پایدار گفت: در کنار مشاغل خرد، خانگی و کارفرمایی، کسب‌وکارهای گروهی نیز از ظرفیت‌های مهم اشتغال‌زایی هستند.

وی افزود: ایجاد گروه‌های تأمین مالی با رویکرد بانکداری ویژه روستاها و مناطق کم‌برخوردار، از موضوعات مورد توجه در تفاهم‌نامه همکاری است. اشتغال گروهی یکی از الگوهایی است که می‌تواند به پایداری بیشتر مشاغل کمک کند.

ذکایی‌فر با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه اشتغال مددجویان اظهار کرد: باید از رویکرد حمایت صرف و اعانه‌محور به سمت فرصت‌آفرینی و توانمندسازی حرکت کنیم. در این مسیر، آموزش و مهارت‌آموزی از اهمیت اساسی برخوردار است.

وی با اشاره به توجه سازمان بهزیستی به آموزش و مهارت‌آموزی در سال‌های گذشته افزود: در رویکرد جدید، آموزش به‌عنوان بخشی از زنجیره اشتغال مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که هم آموزش‌های پایه و نرم مورد نیاز افراد برای ورود به فرایند اشتغال و راه‌اندازی کسب‌وکار و هم مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌بخشی و توسعه آموزش‌های متناسب با نیازهای جامعه هدف، زمینه ایجاد مشاغل پایدارتر فراهم شود.

شناسایی ظرفیت‌های بومی برای توسعه اشتغال

ذکایی‌فر با اشاره به برنامه‌های تحولی سازمان بهزیستی در حوزه اشتغال در سال جاری گفت: یکی از برنامه‌های مهم، بهره‌گیری از زیست‌بوم اشتغال و ظرفیت‌های بومی هر استان است.

وی ادامه داد: در این چارچوب، اطلس و نقشه اشتغال در دست طراحی و تدوین است تا با نیازسنجی، مهارت‌آموزی و شناسایی فرصت‌های شغلی، افراد به ظرفیت‌های بومی هر استان متصل شوند.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: اتصال افراد به فرصت‌های متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای و تکمیل زنجیره ارزش، از محورهای مهم در مسیر پایداری اشتغال است و می‌تواند به تقویت کسب‌وکارهای محلی و توسعه فرصت‌های اقتصادی در مناطق روستایی کمک کند.

احمد مؤمنی مدیر بودجه و تأمین اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه با تجربه تخصصی سازمان بهزیستی گفت: هدف از همکاری مشترک باید ایجاد فرصت‌های واقعی و پایدار برای جامعه هدف بهزیستی باشد؛ فرصت‌هایی که به افزایش مهارت، استقلال اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی افراد منجر شود.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های مسئولان برای فراهم‌کردن زمینه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: این همکاری فرصتی فراهم می‌کند تا تجربه اجتماعی و تخصصی سازمان بهزیستی با ظرفیت‌های علمی، آموزشی و کارآفرینانه دانشگاه پیوند بخورد و زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جامعه هدف فراهم شود.

وی با اشاره به فاصله میان استعدادهای افراد و فرصت‌های در دسترس آنان افزود: یکی از مسائل اساسی در مسیر توسعه، این است که برخی افراد با وجود برخورداری از توانایی و انگیزه، به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی نمی‌توانند ظرفیت‌های خود را شکوفا کنند و توانایی‌هایشان را به مشارکت مؤثر در جامعه و فعالیت اقتصادی تبدیل کنند.

مؤمنی با بیان اینکه سازمان بهزیستی از سرمایه ارزشمندی در زمینه شناخت مسائل اجتماعی و ارتباط مستمر با افراد و خانواده‌ها برخوردار است، گفت: دانشگاه نیز می‌تواند دانش تخصصی، ظرفیت‌های پژوهشی و شبکه ارتباطی خود را در خدمت توسعه کسب‌وکار و ایجاد فرصت‌های شغلی قرار دهد.

طراحی مسیرهای متناسب با نیازهای افراد

مدیر بودجه و تأمین اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت طراحی راهکارهای عملی و متناسب با واقعیت‌های زندگی افراد تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی دانشگاه زمانی معنا پیدا می‌کند که دانش و تخصص آن به راه‌حل‌هایی کاربردی برای مسائل جامعه منجر شود.

وی توانمندسازی را نیازمند نگاهی جامع و متناسب با شرایط هر فرد دانست و افزود: برای یک فرد، دسترسی به آموزش و مهارت‌آموزی اولویت دارد؛ درحالی‌که برای فردی دیگر، ورود به بازار کار، حمایت از فعالیت اقتصادی یا اتصال کسب‌وکار به بازار اهمیت بیشتری دارد.

مؤمنی ادامه داد: کیفیت برنامه‌های مشترک به این بستگی دارد که تفاوت نیازهای افراد به‌درستی شناسایی شود و برای هر مسیر، حمایت متناسبی در نظر گرفته شود.

وی حفظ کرامت انسانی و مشارکت افراد در تصمیم‌گیری را از اصول بنیادین این همکاری برشمرد و گفت: افرادی که برنامه‌ها برای آنان طراحی می‌شود، باید در تعیین نیازها، انتخاب مسیر و ارزیابی نتایج مشارکت داشته باشند. این موضوع هم یک مسئولیت اخلاقی است و هم شرط تصمیم‌گیری دقیق و اثربخش است.

مؤمنی با تأکید بر لزوم تبدیل تفاهم‌نامه به برنامه‌های اجرایی مشخص اظهار کرد: انتظار داریم این تفاهم‌نامه به برنامه‌ای روشن و قابل پیگیری تبدیل شود. پیشنهاد می‌کنم اجرای همکاری با چند اقدام عملی آغاز شود و برای هر اقدام، مسئول مشخص و معیار ارزیابی تعیین شود تا بتوان بر اساس تجربه‌های به‌دست‌آمده، برنامه‌ها را اصلاح و تکمیل کرد.

وی با اشاره به اهمیت ارزیابی دستاوردهای واقعی برنامه‌ها افزود: در سنجش موفقیت این همکاری باید بررسی کنیم که مهارت‌های آموزش‌داده‌شده تا چه اندازه به کار گرفته شده‌اند، فرصت‌های شغلی ایجادشده چقدر پایدار بوده‌اند، دسترسی افراد به بازار چه تغییری کرده و این اقدامات چه تأثیری بر کیفیت زندگی و استقلال اقتصادی و اجتماعی آنان داشته است.

پیگیری تعهدات؛ شرط تقویت اعتماد میان نهادها

مدیر بودجه و تأمین اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اهمیت پایبندی به تعهدات مشترک گفت: اعتماد میان نهادها از طریق وفای به تعهدات و دستیابی به نتایج ملموس تقویت می‌شود. تحقق دستاوردهای واقعی نیز می‌تواند امید و اعتماد جامعه را افزایش دهد و زمینه توسعه همکاری‌های بعدی را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری اقدامات پس از امضای تفاهم‌نامه به‌اندازه شکل‌گیری آن اهمیت دارد و در اثربخشی همکاری‌ها تعیین‌کننده است.

مؤمنی ابراز امیدواری کرد همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان بهزیستی و فعالان کسب‌وکار به بستری مؤثر برای شناسایی و شکوفایی توانایی‌های افراد، گسترش فرصت‌های اقتصادی و دستیابی به نتایجی ملموس در زندگی جامعه هدف تبدیل شود.

مهدی مسکنی رئیس مدرسه‌ کارآفرینی و توسعه‌ کسب‌وکار دانشگاه آزاد نیز در این مراسم از راه‌اندازی نخستین مدرسه کسب‌وکار در این دانشگاه خبر داد و گفت: این مدرسه درنظر دارد تعدادی از ساکنان مناطق محروم را در موضوع توانمندسازی شغل، آموزش دهد.

وی با اشاره به سه پهنه جغرافیایی محرومیت در کشور شامل پهنه شمال غرب و غرب، پهنه شرق و جنوب شرق و پهنه زاگرس افزود: ارائه خدمات در پهنه زاگرس به دلیل کم بودن همبستگی اجتماعی، سخت است.