محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان پیش از ظهر امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر به‌تدریج بر میزان پوشش ابر افزوده می‌شود و وزش باد نیز در برخی مناطق رخ خواهد داد.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی حاکم، برای امروز انتظار فعالیت سامانه بارشی مؤثر و قابل‌توجهی در سطح استان وجود ندارد، با این حال احتمال وقوع رگبارهای خفیف و پراکنده باران همراه با رعدوبرق در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تداوم شرایط جوی نسبتاً مشابه در روز آینده ادامه داد: فردا نیز وضعیت جوی استان کم‌وبیش مشابه امروز خواهد بود و افزایش ابر و وزش باد از پدیده‌های مورد انتظار در برخی ساعات روز است. همچنین احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده در نقاطی از استان وجود دارد.

افزایش ناپایداری‌های جوی از سه‌شنبه

رحمان‌نیا با بیان اینکه از روز سه‌شنبه روند افزایش ناپایداری‌های جوی در استان آغاز می‌شود، تصریح کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، از روز سه‌شنبه تا پایان هفته شرایط برای گسترش ناپایداری‌های جوی فراهم خواهد شد و در این مدت احتمال وقوع رگبارهای باران و رعدوبرق در مناطق مختلف استان افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته افزود: به‌ویژه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه انتظار می‌رود بخش گسترده‌تری از مناطق استان تحت تأثیر این ناپایداری‌ها قرار بگیرند و در اغلب مناطق شاهد رگبار باران و رعدوبرق باشیم.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: شدت و میزان بارش‌ها ممکن است در مناطق مختلف استان متفاوت باشد و احتمال دارد برخی نقاط بارش بیشتری را تجربه کنند، در حالی که در مناطق دیگر میزان بارندگی کمتر باشد؛ ازاین‌رو، شرایط جوی در طول هفته باید بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی و اطلاعیه‌های رسمی دنبال شود.

رحمان‌نیا در ادامه با اشاره به تغییرات دمایی استان زنجان گفت: بررسی الگوهای هواشناسی نشان می‌دهد که دمای هوا طی روزهای آینده با شیبی ملایم روند کاهشی خواهد داشت.

وی افزود: این کاهش دما به‌تدریج در سطح استان محسوس خواهد شد و شهروندان باید برای تغییرات شرایط دمایی در روزهای آینده آمادگی داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر اهمیت توجه به پیش‌بینی‌های روزانه هواشناسی بیان کرد: با توجه به تغییر تدریجی شرایط جوی، افزایش ابرناکی، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و کاهش دما، پیگیری اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های به‌روز می‌تواند به شهروندان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف در برنامه‌ریزی بهتر فعالیت‌های روزانه کمک کند.

رحمان‌نیا با اشاره به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در روزهای میانی و پایانی هفته اظهار کرد: با توجه به ماهیت ناپایدار شرایط جوی، لازم است شهروندان، به‌ویژه افرادی که قصد فعالیت در فضای باز یا حضور در مناطق مرتفع را دارند، تغییرات وضعیت هوا را مدنظر قرار دهند.

وی ادامه داد: کشاورزان و سایر بهره‌برداران بخش‌های وابسته به شرایط جوی نیز می‌توانند با دنبال کردن پیش‌بینی‌های هواشناسی، برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای فعالیت‌های خود داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تأکید کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، امروز و فردا شرایط جوی نسبتاً آرام‌تری بر استان حاکم خواهد بود، اما از روز سه‌شنبه بر میزان ناپایداری‌ها افزوده می‌شود و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه احتمال رگبار باران و رعدوبرق در اغلب مناطق استان وجود دارد؛ ضمن اینکه دمای هوا نیز در روزهای آینده به‌تدریج کاهش می‌یابد.