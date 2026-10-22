شهر شناختی؛ گامی فراتر از هوشمندسازی در مسیر تحول مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، تحول در مدیریت شهری، دیگر صرفاً به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، گسترش سامانه‌های هوشمند یا استفاده از فناوری‌های نوین محدود نمی‌شود. شهرهای امروز با مجموعه‌ای از مسائل پیچیده و درهم‌تنیده مواجه‌اند؛ از ترافیک و آلودگی هوا تا مصرف انرژی، مدیریت پسماند، تاب‌آوری شهری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی. مواجهه مؤثر با این مسائل، مستلزم عبور از الگوهای سنتی اداره شهر و حرکت به سوی شیوه‌هایی از حکمرانی است که دانش، داده، یادگیری و نوآوری را در کانون تصمیم‌گیری قرار می‌دهند.

در چنین بستری، مفهوم «شهر شناختی» اهمیت پیدا می‌کند؛ رویکردی که می‌توان آن را گامی فراتر از نگاه صرفاً زیرساختی به فناوری در شهر دانست. در این الگو، مسئله اصلی تنها برخورداری از ابزارهای دیجیتال یا گردآوری داده‌ها نیست، بلکه توانایی شهر در تبدیل اطلاعات به دانش، یادگیری از تجربه‌ها، پیش‌بینی پیامدهای تصمیم‌ها و انتخاب راهکارهای مؤثر برای مسائل شهری است.

شهر شناختی؛ از دسترسی به داده تا توانایی تصمیم‌گیری

شهر هوشمند عموماً بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای بهبود خدمات، افزایش بهره‌وری و مدیریت بهتر منابع تأکید دارد. شهر شناختی، در امتداد این مسیر، بر ظرفیت تحلیل، یادگیری، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری آگاهانه تمرکز می‌کند.

در چنین شهری، داده‌های حاصل از حمل‌ونقل، مصرف انرژی، خدمات عمومی و سایر حوزه‌های شهری، زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کنند که بتوانند به شناخت دقیق‌تر مسئله و طراحی راهکارهای مؤثر منجر شوند. به بیان دیگر، فناوری نه هدف نهایی، بلکه ابزاری برای افزایش کیفیت تصمیم‌گیری و بهبود زندگی شهروندان است.

این تحول، مستلزم پیوند میان فناوری، دانش تخصصی، تجربه زیسته شهروندان و سازوکارهای کارآمد مدیریت شهری است. بدون چنین پیوندی، حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌ها نیز ممکن است به مجموعه‌ای از ابزارهای پراکنده تبدیل شوند که تأثیر محدودی بر مسائل اصلی شهر دارند.

زیست‌بوم علم و فناوری؛ ظرفیت مغفول در حل مسائل شهری

یکی از پیش‌نیازهای حرکت به سوی شهر شناختی، ایجاد ارتباط نظام‌مند میان مدیریت شهری و ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور است. دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های فناور و مراکز نوآوری می‌توانند در شناسایی مسائل، تحلیل داده‌ها، طراحی راهکارها و ارزیابی نتایج، نقش مؤثری ایفا کنند.

از این منظر، همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با شهرداری تهران را می‌توان در چارچوب گسترش پیوند میان زیست‌بوم فناوری و مدیریت شهری بررسی کرد. تأکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فناور برای شناسایی و حل چالش‌های شهری، فرصتی برای نزدیک‌تر شدن دانش تولیدشده در مراکز علمی به نیازهای واقعی شهرها فراهم می‌کند.

اهمیت این رویکرد در آن است که مسائل شهری می‌توانند به بستری برای توسعه محصولات، خدمات و راهکارهای فناورانه داخلی تبدیل شوند. در این صورت، مدیریت شهری صرفاً مصرف‌کننده فناوری نخواهد بود، بلکه به یکی از بازیگران اصلی شکل‌گیری تقاضای فناورانه، آزمودن راهکارهای نوآورانه و توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان تبدیل می‌شود.

البته تحقق این ظرفیت، به تعریف دقیق مسائل، تعیین مسئولیت‌ها، تأمین منابع، فراهم کردن امکان آزمون راهکارها و ارزیابی مستمر نتایج وابسته است. همکاری نهادی زمانی به تحول واقعی منجر می‌شود که از سطح تفاهم و تعامل فراتر رود و در قالب پروژه‌های مشخص و قابل‌اندازه‌گیری دنبال شود.

در کنار این موضوع، توسعه همکاری‌های معاونت علمی با شهرداری تهران، اهمیت ایجاد سازوکارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه در مدیریت شهری را برجسته می‌کند. با این حال، ارزش تحلیلی این دو رویداد صرفاً در هم‌زمانی یا نزدیکی موضوعی آن‌ها نیست؛ بلکه در فرصتی است که برای تقویت یک رویکرد مشترک فراهم می‌کنند: حرکت از اداره روزمره شهرها به سمت مدیریت مسئله‌محور، دانش‌پایه و آینده‌نگر.

در این چارچوب، شهر شناختی می‌تواند افقی برای بازتعریف رابطه میان مدیریت شهری، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شهروندان باشد؛ رابطه‌ای که در آن شناخت مسئله، طراحی راهکار، اجرای آزمایشی، ارزیابی و اصلاح مستمر، اجزای یک فرایند پیوسته به شمار می‌روند.

معیار موفقیت؛ تغییر ملموس در زندگی شهروندان

با وجود اهمیت مفاهیم و فناوری‌های نوین، نباید شهر شناختی را به عنوانی جذاب یا مجموعه‌ای از ابزارهای پیشرفته تقلیل داد. معیار اصلی موفقیت چنین رویکردی، میزان تأثیر آن بر حل مسائل واقعی شهر و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. کاهش زمان سفرهای شهری، بهبود کیفیت هوا، مدیریت بهینه مصرف انرژی، افزایش دسترسی به خدمات عمومی و ارتقای تاب‌آوری در برابر بحران‌ها، از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توان نتایج سیاست‌های دانش‌محور را در آن‌ها ارزیابی کرد. انتخاب هر یک از این حوزه‌ها باید بر اساس اولویت‌های واقعی شهر، دسترسی به داده‌های معتبر و امکان سنجش نتایج صورت گیرد.

در کنار این موارد، حفاظت از حریم خصوصی، امنیت داده‌ها، شفافیت تصمیم‌گیری و توجه به نیازهای گروه‌های مختلف شهروندان نیز باید بخشی از الزامات توسعه شهر شناختی باشد. استفاده از فناوری زمانی به حکمرانی بهتر منجر می‌شود که با مسئولیت‌پذیری نهادی و توجه به حقوق شهروندان همراه باشد. در نهایت، حرکت به سوی شهر شناختی بیش از آنکه پروژه‌ای صرفاً فناورانه باشد، فرایندی برای تحول در شیوه شناخت، تصمیم‌گیری و اداره شهر است.

توسعه همکاری میان معاونت علمی، مدیریت شهری، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه تحقق این رویکرد را فراهم کند؛ مشروط بر آنکه تعاملات نهادی به پروژه‌های مشخص، نتایج قابل سنجش و بهبود ملموس زندگی مردم منتهی شوند. شهر آینده، تنها شهری نیست که فناوری‌های بیشتری در اختیار دارد؛ شهری است که از دانش و تجربه خود بهتر می‌آموزد، مسائلش را دقیق‌تر می‌شناسد و برای آینده آگاهانه‌تر تصمیم می‌گیرد.