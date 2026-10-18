به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از حادثه گیر کردن دست چپ یک کارگر زن ۴۸ ساله در چرخ‌گوشت صنعتی یک واحد تهیه غذا در خیابان فلسطین خبر داد و در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۰:۱۴ صبح امروز، حادثه گیر کردن دست کارگر در چرخ‌گوشت صنعتی در خیابان فلسطین، پایین‌تر از خیابان زرتشت، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند دست چپ یک زن ۴۸ ساله ایرانی که در یک واحد تهیه و عرضه غذا مشغول به کار بود، تا ناحیه مشت در چرخ‌گوشت صنعتی گیر کرده است.

ملکی ادامه داد: آتش‌نشانان در مرحله نخست، با رعایت نکات ایمنی و احتیاط لازم، دستگاه چرخ‌گوشت را از روی میز مخصوص آن جدا کردند و مصدوم با همکاری عوامل اورژانس به یکی از بیمارستان‌های اطراف منتقل شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به هماهنگی انجام‌شده برای ادامه عملیات در بیمارستان گفت: با هماهنگی ستاد فرماندهی، گروه نجات شماره یک در بیمارستان مستقر شد تا پس از رسیدن مصدوم، عملیات رهاسازی دست او را با حضور و نظارت کادر درمان انجام دهد.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان با رعایت احتیاط کامل، عملیات رهاسازی را آغاز کردند و در مدت کوتاهی موفق شدند دست این زن را از دستگاه خارج کنند. متأسفانه در این حادثه، انگشتان و کف دست مصدوم دچار آسیب‌های جدی شده بود. پس از پایان عملیات، مصدوم برای ادامه روند درمان به کادر درمان بیمارستان تحویل داده شد؛ عملیات رهاسازی در ساعت ۱۱:۳۰ به پایان رسید.

هشدار درباره خطرات چرخ‌گوشت‌های صنعتی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در ادامه با هشدار درباره خطرات استفاده از چرخ‌گوشت‌های صنعتی اظهار کرد: این دستگاه‌ها از قدرت و بدنه بسیار مستحکمی برخوردارند و در برخی مدل‌ها، به‌دلیل برخورداری از گیربکس و سازوکار قدرتمند، حتی استخوان نیز به‌راحتی در آن‌ها خرد می‌شود؛ به همین دلیل، انجام عملیات رهاسازی در حوادث مرتبط با این دستگاه‌ها می‌تواند دشوار باشد.

وی با اشاره به وقوع چنین حوادثی در واحدهای تولید مواد پروتئینی، رستوران‌ها و کبابی‌ها، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در محیط کار تأکید کرد.

ملکی از کارفرمایان خواست از نیروهای باتجربه و توانمند استفاده کنند و اطمینان حاصل کنند دستگاه‌های مورد استفاده سالم و به‌روز هستند. همچنین استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب و بررسی وضعیت جسمی و هوشیاری کارکنان پیش از شروع کار با این دستگاه‌ها ضروری است.

وی در پایان تأکید کرد: اگر کارگری به‌دلیل بیماری یا شرایط جسمی و ذهنی از هوشیاری و تمرکز کافی برخوردار نیست، نباید در آن روز با دستگاه‌های صنعتی پرخطر کار کند. همچنین در غیاب فرد مسئول یا اپراتور اصلی دستگاه، نباید اجازه داد افراد فاقد تجربه و مهارت کافی با این تجهیزات کار کنند.