مأموریت ضربتی ساتبا و توانیر برای ورود ۱۲ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر

به گزارش خبرنگار مهر با هدف رفع پایدار ناترازی انرژی و تأمین پایدار برق کشور در ایام اوج بار سال آینده، نقشه راه ضربتی اتصال تا سقف ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به شبکه سراسری توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و شرکت توانیر کلید خورد.

بر اساس این گزارش محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا در نامه‌ای به مدیرعامل توانیر، اولویت‌ها و تمهیدات لازم برای افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها تا سقف 12000 مگاوات برای پروژه‌های اولویت‌دار را اعلام کرد.

طرزطلب در این نامه با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای احداث 6 هزار مگاوات نیروگاه جدیدتجدیدپذیر تاکید کرده است: ضروری است طرح‌های مشخص بررسی و در صورت نداشتن مجوز اتصال به شبکه، نسبت به بررسی و ابلاغ مجوز اتصالات در اسرع وقت اقدام شود.

معاون وزیر نیرو همچنین در این نامه یادآور شده است: از آنجا که پروانه‌های زیادی برای احداث نیروگاه‌ها خصوصاً خورشیدی طی دو سال گذشته صادر شده است، جهت سرعت بخشیدن به بررسی طرح‌های اتصال به شبکه، موارد با اولویت‌های اعلامی مورد بررسی قرار گیرد.