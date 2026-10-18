به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، این معاونت با تعیین مهلت برای دارندگان مجوزهای راکد و پس‌گیری اراضی معطل‌مانده به نفع سرمایه‌گذاران واقعی، از نهایی شدن ۴ توافق راهبردی با بخش خصوصی برای رفع موانع فنی اتصال به شبکه و ایجاد فرصت‌های نوین درآمدی برای مزارع خورشیدی و بادی خبر داد.

بر اساس این گزارش نشست مشترک بازنگری و به‌روزرسانی ضوابط فنی اتصال به شبکه نیروگاه‌های تجدیدپذیر (کد شبکه) با حضور مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیران ارشد ساتبا، توانیر، مدیریت شبکه برق ایران و اعضای هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با هدف روان‌سازی مسیر سرمایه‌گذاری و تضمین پایداری برق کشور برگزار شد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در این نشست با تأکید بر لزوم تنظیم رابطه‌ای متوازن میان مقررات فنی دیسپاچینگ و توجیه اقتصادی طرح‌ها اظهار داشت: بازنگری در کد شبکه یک ضرورت فنی برای ورود پرقدرت انرژی‌های پاک به شبکه سراسری است. هدف ما این است که نه مانعی پیش پای ساخت مزارع تجدیدپذیر ایجاد شود و نه پایداری و امنیت شبکه سراسری با توسعه این نیروگاه‌ها با مخاطره روبه‌رو شود؛ هدفی که تنها با همراهی نزدیک بدنه فنی حاکمیت و بخش خصوصی محقق خواهد شد.

ابطال مجوزهای کاغذی و آزادسازی اراضی احتکار شده

رجبی مشهدی تصریح کرد: با مشارکت انجمن تجدیدپذیرها، سازوکار شفافی تدوین می‌شود تا مجوزها و پروانه‌های آن دسته از متقاضیانی که در مهلت قانونی اقدام اجرایی مؤثری نداشته‌اند ابطال و زمین‌های تخصیص‌یافته بازپس گرفته شود؛ اقدامی که ظرفیت خطوط شبکه و اراضی مناسب را برای ورود فعالان و سرمایه‌گذاران واقعی آزاد می‌کند.

راه‌اندازی بازار رسمی درآمدی از ذخیره‌سازها و خدمات پشتیبانی شبکه

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه نظام قیمت‌گذاری جدیدی در بورس انرژی و بازار برق تقویت خواهد شد افزود: این طرح برای نیروگاه‌هایی که قابلیت تزریق خدمات فنی (از جمله توان راکتیو در ساعات اوج بار روز و شب‌هنگام) دارند یا سامانه‌های ذخیره‌ساز نصب می‌کنند، اجرایی خواهد شد تا این خدمات جانبی دارای جریان درآمدی پایدار و جذاب شوند.

انتشار اطلس ملی نقاط اولویت‌دار شبکه و ذخیره‌سازها

رجبی مشهدی افزود: مقرر گردید با همکاری شرکت توانیر و ساتبا، نقشه شفاف نقاط بهینه احداث مزارع بادی و خورشیدی با رویکرد کمترین هزینه اتصال و پرهیز از حبس تولید را به همراه ظرفیت‌های نصب باتری‌ها منتشر کنند تا سرمایه‌گذاران از ابتدا در گلوگاه‌های شبکه معطل نشوند.

تشکیل کارگروه فنی دوره ای برای گره‌گشایی سریع میدانی

معاون برق و انرژی وزارت نیرو تاکید کرد: حل موانع مهندسی پروژه‌ها، آزمون‌های انطباق تجهیزات و استانداردهای حفاظتی، جلسات منظم هفتگی در سطح کارشناسی میان متخصصان توانیر، مدیریت شبکه و ساتبا و شرکت‌های بخش خصوصی تشکیل خواهد شد تا موانع پروژه‌ها به‌صورت موردی و فوری مرتفع گردد.

در پایان این نشست، اعضای هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نیز با ابراز خرسندی از رویکرد تعاملی و اقتصادی وزارت نیرو در بازنگری کد شبکه، این توافقات را نقطه عطفی در رفع موانع فنی و زمینه‌ساز جهش تاریخی ظرفیت نیروگاه‌های سبز در کشور ارزیابی کردند.