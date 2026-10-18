به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر سلطانی با بیان این که مدرسه نخستین بستر شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان است، اظهار کرد: مسیر قهرمانی از مدارس آغاز می‌شود و با شناسایی استعدادها، هدایت صحیح دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه رشد و پیشرفت آنان، می‌توان بستر حضور موفق ورزشکاران کشور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بر ضرورت گسترش ورزش همگانی در مدارس، فراهم‌کردن زمینه مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های ورزشی مدرسه، توجه به دانش‌آموزان مناطق روستایی و عشایری و نیز بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی، گسترش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی و تحقق عدالت در دسترسی به فرصت‌های ورزشی تاکید کرد.

وی با اشاره به آغاز هفته تربیت بدنی افزود: این هفته فرصت مغتنمی برای تبیین جایگاه ورزش در نظام تعلیم و تربیت و تقویت برنامه‌های مرتبط با سلامت جسمانی، نشاط اجتماعی و تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان است.

افتتاح ۹۳ پروژه ورزشی درون‌مدرسه‌ای

سلطانی گفت: همزمان با آغاز هفته تربیت‌بدنی در استان ۹۳ پروژه ورزشی درون‌مدرسه‌ای نیز افتتاح خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با تاکید بر این که توسعه فضاهای ورزشی مدارس با مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، از اقدامات مؤثر در مسیر گسترش فرصت‌های ورزشی و تحقق عدالت در نظام تعلیم و تربیت است افزود: در همین راستا، اجرای طرح میدان همدلی و مشارکت شهرستان‌ها و نواحی استان در ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای، گام مؤثری در تقویت زیرساخت‌های ورزش دانش‌آموزی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برنامه تأمین و توزیع تجهیزات ورزشی در مدارس استان خراسان رضوی ادامه داد: در مرحله نخست پوشش حدود ۶۰ درصد مدارس استان پیش‌بینی شده است و با پیگیری‌های انجام‌شده و مشارکت دستگاه‌های مرتبط، تأمین و ارسال تجهیزات ورزشی در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد یافت.

سلطانی تاکید کرد: بهره‌مندی از امکانات و تجهیزات ورزشی، بدون حضور معلمان متخصص و اجرای صحیح برنامه‌های تربیت‌بدنی، نمی‌تواند به تحقق کامل اهداف مورد انتظار منجر شود. از این‌رو سازمان‌دهی آموزگاران و دبیران تربیت‌بدنی و توجه به کیفیت آموزش‌های ورزشی در مدارس، از اولویت‌های این حوزه است.