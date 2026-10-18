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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای در خراسان رضوی آغاز شد

المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای در خراسان رضوی آغاز شد

مشهد- آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای (رویداد شور و نشاط نسل آینده‌ساز) در خراسان رضوی همزمان با سراسر کشور به طور نمادین در آموزشگاه «لطیفه» ناحیه هفت مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر سلطانی با بیان این که مدرسه نخستین بستر شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان است، اظهار کرد: مسیر قهرمانی از مدارس آغاز می‌شود و با شناسایی استعدادها، هدایت صحیح دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه رشد و پیشرفت آنان، می‌توان بستر حضور موفق ورزشکاران کشور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بر ضرورت گسترش ورزش همگانی در مدارس، فراهم‌کردن زمینه مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های ورزشی مدرسه، توجه به دانش‌آموزان مناطق روستایی و عشایری و نیز بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی، گسترش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی و تحقق عدالت در دسترسی به فرصت‌های ورزشی تاکید کرد.

وی با اشاره به آغاز هفته تربیت بدنی افزود: این هفته فرصت مغتنمی برای تبیین جایگاه ورزش در نظام تعلیم و تربیت و تقویت برنامه‌های مرتبط با سلامت جسمانی، نشاط اجتماعی و تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان است.

افتتاح ۹۳ پروژه ورزشی درون‌مدرسه‌ای

سلطانی گفت: همزمان با آغاز هفته تربیت‌بدنی در استان ۹۳ پروژه ورزشی درون‌مدرسه‌ای نیز افتتاح خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با تاکید بر این که توسعه فضاهای ورزشی مدارس با مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، از اقدامات مؤثر در مسیر گسترش فرصت‌های ورزشی و تحقق عدالت در نظام تعلیم و تربیت است افزود: در همین راستا، اجرای طرح میدان همدلی و مشارکت شهرستان‌ها و نواحی استان در ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای، گام مؤثری در تقویت زیرساخت‌های ورزش دانش‌آموزی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برنامه تأمین و توزیع تجهیزات ورزشی در مدارس استان خراسان رضوی ادامه داد: در مرحله نخست پوشش حدود ۶۰ درصد مدارس استان پیش‌بینی شده است و با پیگیری‌های انجام‌شده و مشارکت دستگاه‌های مرتبط، تأمین و ارسال تجهیزات ورزشی در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد یافت.

سلطانی تاکید کرد: بهره‌مندی از امکانات و تجهیزات ورزشی، بدون حضور معلمان متخصص و اجرای صحیح برنامه‌های تربیت‌بدنی، نمی‌تواند به تحقق کامل اهداف مورد انتظار منجر شود. از این‌رو سازمان‌دهی آموزگاران و دبیران تربیت‌بدنی و توجه به کیفیت آموزش‌های ورزشی در مدارس، از اولویت‌های این حوزه است.

کد مطلب 6981637

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