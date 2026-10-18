قدردانی اسماعیلی از رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امورمجلس رئیس جمهور در پیامی ضمن تقدیر از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر رأی اعتماد به مهندس اخلاقی، آنرا تجلی دیگری از تعامل سازنده دولت و مجلس در خدمت به مردم دانست.

متن پیام اسماعیلی به این شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف، رییس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات

همراهی و همدلی مثال زدنی امروز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رای اعتماد به مهندس مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تجلی دیگری از تعامل سازنده دولت و مجلس در خدمت به مردم بود.

وحدت مقدس و انسجامی که همواره مورد تاکید قائد شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) بوده و هست در چنین مواردی خود را به منصه ظهور رسانده و دشمنان را ناامید می گرداند.

اینجانب لازم می دانم مراتب تشکر و قدردانی خود و همکاران دولت را از پشتیبانی و همراهی همیشگی جنابعالی، هیات رئیسه محترم و نمایندگان فهیم مجلس شورای اسلامی به خاطر این رای اعتماد ارزشمند ابراز کنم.

توفیق تداوم خدمت خالصانه به کشور عزیزمان را از خداوند منان مسئلت دارم.