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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

قدردانی اسماعیلی از رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر دفاع

قدردانی اسماعیلی از رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر دفاع

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور در پیامی ضمن تقدیر از رئیس و نمایندگان مجلس به خاطر رأی اعتماد به اخلاقی، آنرا تجلی دیگری از تعامل سازنده دولت و مجلس در خدمت به مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امورمجلس رئیس جمهور در پیامی ضمن تقدیر از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر رأی اعتماد به مهندس اخلاقی، آنرا تجلی دیگری از تعامل سازنده دولت و مجلس در خدمت به مردم دانست.

متن پیام اسماعیلی به این شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف، رییس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات

همراهی و همدلی مثال زدنی امروز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رای اعتماد به مهندس مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تجلی دیگری از تعامل سازنده دولت و مجلس در خدمت به مردم بود.

وحدت مقدس و انسجامی که همواره مورد تاکید قائد شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) بوده و هست در چنین مواردی خود را به منصه ظهور رسانده و دشمنان را ناامید می گرداند.

اینجانب لازم می دانم مراتب تشکر و قدردانی خود و همکاران دولت را از پشتیبانی و همراهی همیشگی جنابعالی، هیات رئیسه محترم و نمایندگان فهیم مجلس شورای اسلامی به خاطر این رای اعتماد ارزشمند ابراز کنم.

توفیق تداوم خدمت خالصانه به کشور عزیزمان را از خداوند منان مسئلت دارم.

کد مطلب 6981648
رامین عبداله شاهی

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