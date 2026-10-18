فرمانده کل سپاه انتصاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی ضمن تبریک کسب رأی اعتماد قاطع نمایندگان مجلس و انتصاب آقای مهرداد اخلاقی به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تاکید کرد: پیام روشن این رخداد خرسند کننده در خانه ملت مبعوث‌شده، ضرورت تداوم راه قدرت ساز و غرورانگیز شهید امیر نصیرزاده، در تقویت ظرفیت های راهبردی وزارت دفاع در مقطع سرنوشت‌ساز کنونی را مورد تاکید قرار می دهد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای مهرداد اخلاقی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سلام علیکم؛

کسب رأی اعتماد قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتصاب جنابعالی از سوی رئیس‌جمهور محترم به سمت «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بی تردید این اعتماد قاطع و معنادار در شرایط خطیر کنونی کشور، پیش از آنکه یک رأی متعارف باشد، بیانگر اطمینان مجلس و ملت به تعهد، توانمندی، شایستگی‌های آزموده شده جنابعالی برای نقش آفرینی در این مسند حساس و مهم است.

پیام روشن این رخداد خرسند کننده در خانه ملت مبعوث‌شده، ضرورت تداوم راه قدرت ساز و غرورانگیز شهید امیر نصیرزاده، در تقویت ظرفیت های راهبردی وزارت دفاع در مقطع سرنوشت‌ساز کنونی را مورد تاکید قرار می دهد که به فضل الهی در تعامل و هم افزایی نیروهای مسلح با مجموعه صنعت دفاعی کشور و بهره‌گیری از جامعه نخبگان و متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور محقق خواهد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چارچوب مأموریت‌های خود، آمادگی دارد هم‌پوشانی و هم‌افزایی راهبردی با وزارت دفاع در این مسیر مبارک و بویژه در عرصه مقابله موفق با تهدیدهای ترکیبی دشمن گسترش دهد.

از خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و آحاد مسئولان، معاونان، متخصصان و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج)، تمسک به میراث جاودانه خمینی کبیر (ره) و خامنه‌ای ای شهید (قدس سره الشریف) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) مسئلت می‌کنم.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی