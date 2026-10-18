به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسه روز یکشنبه در پی خسارت‌های گسترده ناشی از اعتراض‌های خشونت‌آمیز روز شنبه، از جمله آتش‌گرفتن ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ و غارت فروشگاه‌ها، در حال ارزیابی پیامدهای این حوادث بوده است.

این ناآرامی‌ها که مقام‌های فرانسوی آن را دارای شدتی کم‌سابقه توصیف کردند، فشارها بر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را در ماه‌های پایانی دوره ریاست‌جمهوری‌اش افزایش داده است. انتخابات برای تعیین جانشین او قرار است حدود شش ماه دیگر برگزار شود. این حوادث پس از چند هفته اعتراض دانشجویی رخ داد که برخی از آن‌ها نیز به خشونت کشیده شده بود.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: حدود ۱۸۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی عاملان این اقدامات و سپردن آن‌ها به دستگاه عدالت آغاز شده است.

در پاریس، پلیس از بازداشت ۸۵۵ نفر خبر داد؛ رقمی که آن را بی‌سابقه توصیف کرد. خیابان‌های شهر مملو از بقایای سوخته موانعی بود که معترضان با استفاده از دوچرخه، سطل‌های زباله و وسایل دیگر ساخته بودند. شیشه‌های شکسته فروشگاه‌ها و بقایای خودروهای به‌آتش‌کشیده‌شده نیز در چندین خیابان دیده می‌شد.

در جریان اعتراض‌ها که در مخالفت با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی برگزار شد، گروه‌هایی از جوانان نقاب‌دار ده‌ها فروشگاه را در پاریس و شهرهای دیگری از جمله مارسی، بوردو، نیس و استراسبورگ غارت کردند.

در شهر لیموژ، ساختمان شهرداری متعلق به قرن نوزدهم در آتش سوخت. موریس بارات، استاندار محلی به شبکه تلویزیونی ال‌سی‌آی گفت این آتش‌سوزی عمداً رخ داده است. آتش بامداد یکشنبه مهار شد.

پلیس برای متفرق‌کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد و معترضان نیز به سوی نیروها پرتابه پرتاب کردند و مواد آتش‌زا به کار بردند.

جنبش جلیقه‌زردها که هشت سال پیش در اعتراض به برنامه افزایش مالیات سوخت دولت مکرون به خیابان‌ها آمده بود، فراخوان برگزاری تجمعات روز شنبه با عنوان «جلیقه‌زردها و جوانان» را صادر کرده بود. محور اصلی اعتراض‌های اخیر، افزایش هزینه‌های زندگی بود؛ مسئله‌ای که جنگ در خاورمیانه نیز با تشدید تورم در اروپا و دیگر مناطق جهان به آن دامن زده است.