به گزارش خبرنگار مهر، هادی مومن‌نسب ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت مدیریت منسجم بازار تخم‌مرغ اظهار کرد: ساماندهی فرآیند توزیع این محصول با تمرکز بر شفاف‌سازی مسیر عرضه، کنترل نحوه توزیع و رعایت مقررات قیمت‌گذاری در دستور کار قرار دارد و اجرای مؤثر این برنامه به مشارکت بخش‌های مختلف زنجیره تأمین نیازمند است.

وی افزود: دستیابی به بازاری منظم و قابل نظارت، مستلزم برقراری ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان، تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است تا عرضه تخم‌مرغ در چارچوب ضوابط تعیین‌شده انجام شود و زمینه نظارت دقیق‌تر بر مراحل مختلف توزیع فراهم آید.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تأکید بر ضرورت همکاری مجموعه‌های مرتبط با بازار تخم‌مرغ بیان کرد: هماهنگی میان حلقه‌های تولید و عرضه، نقش مهمی در شناسایی چالش‌های موجود، رفع موانع اجرایی و بهبود روند توزیع این محصول دارد.

مومن‌نسب ادامه داد: مدیریت زنجیره تأمین تخم‌مرغ باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ارتباط میان تولیدکنندگان و شبکه توزیع تقویت شود و امکان بررسی دقیق‌تر نحوه عرضه محصول و رعایت مقررات مربوط به قیمت‌گذاری برای دستگاه‌های مسئول فراهم باشد.

نظارت بر قیمت‌ها با همکاری تشکل‌های صنفی دنبال می‌شود

وی با اشاره به جایگاه تشکل‌های صنفی در ساماندهی بازار تخم‌مرغ گفت: اتحادیه تعاونی مرغ تخم‌گذار، اتاق اصناف و اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های پروتئینی از مجموعه‌های مؤثر در این حوزه هستند و همکاری آن‌ها با دستگاه‌های مسئول می‌تواند به شناسایی مسائل و مشکلات شبکه توزیع کمک کند.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: تعامل مستمر میان این تشکل‌ها و نهادهای اجرایی و نظارتی، زمینه هماهنگی بیشتر در فرآیند عرضه را فراهم می‌کند و در کنار آن، امکان شناسایی و پیگیری تخلفات احتمالی در شبکه توزیع نیز تقویت می‌شود.

مومن‌نسب با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط قانونی در عرضه تخم‌مرغ تصریح کرد: نظارت بر شیوه توزیع و پایبندی به مقررات قیمت‌گذاری از محورهای اصلی مدیریت بازار این محصول به شمار می‌رود و دستگاه‌های نظارتی نیز در محدوده مسئولیت‌های قانونی خود، این موضوعات را پیگیری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی بازار تنها به تنظیم روابط میان تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محدود نمی‌شود، بلکه شفافیت در زنجیره تأمین و امکان نظارت بر مراحل مختلف توزیع نیز از الزامات تحقق این برنامه است.

الزامات بهداشتی در توزیع تخم‌مرغ رعایت می‌شود

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به ضرورت توجه به سلامت محصول در فرآیند عرضه اظهار کرد: ساماندهی شبکه توزیع تخم‌مرغ باید با رعایت الزامات بهداشتی و مقررات قانونی همراه باشد تا ضمن ایجاد نظم بیشتر در عرضه، حقوق مصرف‌کنندگان نیز حفظ شود.

مومن‌نسب افزود: توجه هم‌زمان به ضوابط بهداشتی، مقررات قیمت‌گذاری و نظارت بر نحوه توزیع، از الزامات مدیریت این بازار است و همکاری بخش‌های مرتبط می‌تواند به اجرای منسجم‌تر برنامه‌های ساماندهی کمک کند.

وی با تأکید بر نقش هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره عرضه بیان کرد: تقویت تعامل میان تولیدکنندگان، تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، از محورهای پیگیری مدیریت بازار تخم‌مرغ در استان قم است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت در فرآیند توزیع، تقویت نظارت بر عرضه و رعایت مقررات مربوط به قیمت‌گذاری، اهدافی است که از طریق همکاری مجموعه‌های مسئول و ساماندهی ارتباط میان حلقه‌های زنجیره تأمین دنبال می‌شود.