به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صدور پروانه بهره‌برداری بیمارستان حضرت قائم(عج) حاصل پیگیری‌های مستمر برای رفع موانع و تکمیل فرایندهای قانونی این مرکز درمانی است که زمینه تثبیت فعالیت رسمی بیمارستان و توسعه خدمات سلامت در شهرستان را فراهم می‌کند.

فرماندار خوسف با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای فعال‌سازی ظرفیت‌های درمانی بیمارستان گفت: از ابتدای سال جاری، بخش‌هایی از جمله دیالیز، سونوگرافی و رادیولوژی در بیمارستان حضرت قائم(عج) فعال شده‌اند که این اقدام دسترسی مردم به خدمات تشخیصی و درمانی در داخل شهرستان را افزایش می‌دهد.

قلی‌زاده با بیان اینکه صدور پروانه بهره‌برداری پایان مسیر توسعه بیمارستان نیست، افزود: پیگیری برای تقویت تجهیزات، تأمین نیروی انسانی، توسعه خدمات تخصصی و رفع نیازهای درمانی همچنان در دستور کار قرار دارد تا مردم شهرستان برای دریافت خدمات مورد نیاز، کمتر ناچار به مراجعه به مرکز استان شوند.

وی با تأکید بر اهمیت بیمارستان حضرت قائم(عج) در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی خوسف و نزدیکی آن به مرکز استان، این بیمارستان را به یکی از زیرساخت‌های مهم پشتیبان نظام سلامت منطقه تبدیل کرده است و تقویت امکانات و آمادگی آن می‌تواند در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه و همچنین پشتیبانی درمانی از مرکز استان نقش مؤثری داشته باشد.

فرماندار خوسف با اشاره به وسعت جغرافیایی شهرستان، پراکندگی سکونتگاه‌ها و ظرفیت‌های معدنی و صنعتی منطقه ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های درمانی باید متناسب با نیازهای واقعی منطقه و جمعیت تحت پوشش دنبال شود و تقویت بیمارستان حضرت قائم(عج) از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است.

قلی‌زاده با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه سلامت خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکمیل ظرفیت‌های درمانی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کیفیت خدمات سلامت ارتقا یابد و رضایتمندی مردم شهرستان خوسف افزایش پیدا کند.