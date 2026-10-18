  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

گذار به تعاون روستایی هوشمند؛ محور تحول در سازمان مرکزی تعاون روستایی

گذار به تعاون روستایی هوشمند؛ محور تحول در سازمان مرکزی تعاون روستایی

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر هوشمندسازی فرآیندها، برنامه‌ریزی پیش‌دستانه برای تنظیم بازار، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و افزایش اختیارات تشکل‌های روستایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تعاون روستایی، پیمان اسکندری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل این سازمان، با تشریح اولویت‌ها و برنامه‌های پیش‌رو، نوسازی ساختارها، استقرار نظام مدیریت داده‌محور، هوشمندسازی زنجیره تأمین و توزیع محصولات کشاورزی و تقویت نقش اجرایی تشکل‌ها را از محورهای اصلی تحول در این سازمان برشمرد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای کارآمدی شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی، تصریح کرد: پاسخگویی به انتظارات روزافزون در حوزه امنیت غذایی، مستلزم عبور از روش‌های سنتی، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و اتخاذ رویکردی برنامه‌محور در مدیریت تولید، تأمین و تنظیم بازار است.

امنیت غذایی؛ مؤلفه راهبردی تاب‌آوری ملی

اسکندری با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و تأثیر آن بر امنیت غذایی کشورها، اظهار کرد: امنیت غذایی امروز به یکی از مؤلفه‌های اصلی تاب‌آوری ملی تبدیل شده است و تجربه ایران در مدیریت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط بحرانی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی را در حوزه مدیریت زنجیره تأمین به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به ازبکستان افزود: در جریان این سفر، مقام‌های ارشد ازبکستان از تمایل خود برای بهره‌گیری از تجربیات وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت کالاهای اساسی و تأمین امنیت غذایی در شرایط جنگی و بحرانی سخن گفتند؛ موضوعی که به گفته وی، بیانگر اهمیت تجربیات عملیاتی کشور در این حوزه است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نقش تولیدکنندگان، شبکه تعاونی‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مرتبط را در استمرار تأمین نیازهای اساسی جامعه مهم ارزیابی کرد و گفت: مدیریت شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های زنجیره تأمین، مستلزم تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و ارتقای ظرفیت عملیاتی شبکه تعاونی‌ها است.

برنامه‌ریزی پیش‌دستانه برای جلوگیری از نوسانات بازار

اسکندری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان برنامه تولید و نیاز بازار، رویکردهای مقطعی و واکنشی در مواجهه با مازاد یا کمبود محصولات کشاورزی را ناکافی دانست و اظهار کرد: مدیریت بازار باید پیش از آغاز فصل برداشت و بر مبنای اطلاعات دقیق تولید، پیش‌بینی میزان عرضه و برآورد تقاضا انجام شود.

وی با اشاره به تجربه بازار محصولاتی مانند سیب‌زمینی تصریح کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی باید با همکاری نزدیک معاونت‌های تخصصی زراعت و باغبانی، تقویم سالانه تولید، الگوی کشت و برنامه تنظیم بازار را از ماه‌ها پیش تدوین کند تا مدیران ستادی و استانی با برنامه‌ای مشخص و آمادگی کافی وارد عمل شوند.

به گفته وی، تقویت نظام پیش‌بینی بازار و هماهنگی میان بخش‌های تولید، توزیع و تنظیم بازار می‌تواند از شکل‌گیری بحران‌های مقطعی، تحمیل هزینه‌های اضافی و اتلاف منابع جلوگیری کند.

هوشمندسازی؛ راهبرد نوسازی ساختار تعاون روستایی

رئیس هیئت‌مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نوسازی ساختاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از ضرورت‌های ارتقای عملکرد این سازمان دانست و گفت: برخورداری از شبکه گسترده تعاونی‌ها و جامعه مخاطب میلیونی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه خدمات هوشمند و بهبود مدیریت بخش کشاورزی فراهم کرده است.

اسکندری با تأکید بر لزوم استقرار سامانه‌های شفاف و داده‌محور افزود: پاسخ به دیدگاه‌هایی که سازمان تعاون روستایی را ساختاری سنتی می‌دانند، از مسیر تحول عملیاتی، به‌روزرسانی فرآیندها و استفاده مؤثر از فناوری‌های نوین می‌گذرد.

وی ادامه داد: تلفیق دانش و تجربه بدنه کارشناسی با ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و بانک‌های داده وزارت جهاد کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرعت تصمیم‌گیری، ارتقای شفافیت و تبدیل سازمان به نهادی چابک‌تر و کارآمدتر شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین تأمین و توزیع عادلانه نهاده‌های کشاورزی، سوخت و آرد در مناطق روستایی را از وظایف مستمر این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: در کنار انجام مأموریت‌های جاری، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، کاهش واسطه‌گری غیرضروری و ایجاد زمینه دستیابی کشاورزان به سهم منصفانه‌تری از ارزش افزوده باید در اولویت قرار گیرد.

افزایش اختیارات تشکل‌ها و تقویت نظارت بر عملکرد شبکه

اسکندری با تأکید بر ضرورت توسعه مشارکت مردم و تشکل‌های تخصصی در مدیریت بخش کشاورزی، اظهار کرد: اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی باید از جایگاه صرفاً نظاره‌گر فراتر روند و سهم بیشتری در اجرای برنامه‌های مرتبط با تأمین نهاده‌ها، ساماندهی بازار، صادرات و مدیریت زنجیره تأمین بر عهده بگیرند.

وی واگذاری مسئولیت‌های اجرایی به تشکل‌ها را مستلزم تقویت سازوکارهای نظارتی دانست و افزود: توسعه سامانه‌های نظارتی و تقویت کمیسیون‌های استانی و شهرستانی، از الزامات ارتقای شفافیت، صیانت از سلامت اقتصادی و نظارت مؤثر بر گردش مالی و فرآیند توزیع کالاهاست.

به گفته وی، افزایش اختیارات تشکل‌ها در کنار پاسخ‌گویی و نظارت دقیق، می‌تواند به ارتقای کارآمدی شبکه تعاونی‌ها و تقویت نقش آن‌ها در اقتصاد کشاورزی کشور منجر شود.

تأکید بر تداوم همکاری و بهره‌گیری از تجربیات مدیران پیشین

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از خدمات دکتر برابری در دوره مسئولیت، وی را مدیری متخصص و کاردان توصیف کرد و گفت: با توجه به سابقه همکاری و تجربیات ارزشمند ایشان، بهره‌گیری از دانش و مشورت وی در ادامه مسیر تحول سازمان، به‌ویژه در جایگاه مشاور وزیر، مورد توجه خواهد بود.

اسکندری همچنین از تلاش‌های آقای لطفی و دیگر همکاران پیشکسوت قدردانی کرد و بر اهمیت حفظ سرمایه انسانی، استفاده از تجربه مدیران و تقویت همدلی در مجموعه سازمان تأکید کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اتکا به ظرفیت کارشناسی سازمان، همکاری جامعه کشاورزان و مشارکت فعال تشکل‌ها، فصل تازه‌ای از تحول ساختاری، ارتقای بهره‌وری و خدمت‌رسانی مؤثرتر به تولیدکنندگان و روستاییان در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران رقم بخورد.

کد مطلب 6981662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها