نوذری: افت ازدواج و کاهش باروری در قزوین نیازمند اقدام فوری است

به گزارش خبرنگار مهر محمد نوذری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با تأکید بر ضرورت بازنگری کارشناسی در سیاست‌های حوزه جوانان، کاهش آمار ازدواج و نرخ باروری را از هشدارهای اجتماعی استان برشمرد و خواستار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تشکیل و تحکیم خانواده شد.

وی با اشاره به ساختار جمعیتی قزوین اظهار کرد: این استان از جمعیت جوان برخوردار است و باید نیازهای گروه سنی ۱۸ تا ۴۰ سال در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی با توجه ویژه دنبال شود.

استاندار قزوین با اشاره به کاهش حدود ۷ تا ۷.۵ درصدی ازدواج در ۶ ماه نخست سال جاری گفت: این روند برای استانی با جمعیت جوان، یک زنگ هشدار اجتماعی است و دلایل آن باید به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود.

نوذری با بیان اینکه ممکن است بخشی از این کاهش تحت تأثیر تحولات سیاسی و شرایط جنگی باشد، افزود: برای شناسایی عوامل اصلی باید مطالعات دقیق‌تری انجام شود و دستگاه‌های مسئول راهکارهای عملیاتی و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی استان ارائه دهند.

وی همچنین درباره آمار طلاق در شهرستان‌های قزوین اظهار کرد: محل ثبت واقعه طلاق لزوماً با محل سکونت افراد یکسان نیست و به همین دلیل، آمارهای ثبت‌شده به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت هر شهرستان ارائه دهد.

استاندار قزوین با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی طلاق طی یک دوره پنج‌ساله تصریح کرد: برای ارزیابی دقیق این شاخص، باید علاوه بر آمار کلی، مشخص شود طلاق‌ها عمدتاً در چندمین سال زندگی مشترک رخ می‌دهند.

تسریع پرداخت وام ازدواج در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد

نوذری طولانی‌شدن روند پرداخت تسهیلات ازدواج را از مطالبات جدی جوانان دانست و گفت: بانک‌ها باید برای کاهش زمان انتظار متقاضیان اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

وی افزود: اگرچه مبلغ وام ازدواج به‌تنهایی پاسخگوی هزینه‌های آغاز زندگی مشترک نیست، اما می‌تواند بخشی از مشکلات زوج‌های جوان را کاهش دهد و تأخیر در پرداخت، اثر حمایتی این تسهیلات را محدود می‌کند.

استاندار قزوین پیشنهاد کرد موضوع تسریع در پرداخت وام ازدواج در شورای هماهنگی بانک‌های استان بررسی و برای بهبود روند پرداخت آن تصمیم‌گیری شود.

وی تأکید کرد: حمایت از ازدواج جوانان نباید به پرداخت تسهیلات محدود بماند و تأمین مسکن و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تشکیل خانواده نیز باید در اولویت قرار گیرد.

نوذری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن گفت: طی دو سال گذشته حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن آماده شده و تلاش برای پیشبرد طرح‌های مسکن و حمایت از خانواده‌های جوان ادامه دارد.

کاهش باروری و محدودشدن پنجره جمعیتی

استاندار قزوین کاهش نرخ باروری را هشداری جدی برای آینده جمعیتی استان دانست و اظهار کرد: در صورت تداوم روند فعلی، ممکن است در هشت سال آینده فرصت بهره‌مندی از پنجره جمعیتی محدودتر شود؛ از این رو، سیاست‌های حمایت از فرزندآوری باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی تأمین مسکن، تسهیل ازدواج و اجرای مشوق‌های فرزندآوری را اقداماتی مکمل دانست و افزود: این برنامه‌ها باید در کنار یکدیگر اجرا شوند تا موانع پیش روی جوانان برای تشکیل و گسترش خانواده کاهش یابد.

نوذری با اشاره به روند واگذاری زمین در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ حدود هزار و ۶۰۰ قطعه زمین در استان به این طرح اختصاص یافته بود که طی دو سال اخیر این میزان به حدود چهار هزار قطعه رسیده است.

وی همچنین بر ضرورت توجه به حمایت‌های مالی دولت از مادران جوان، از جمله کمک‌های ماهانه پیش‌بینی‌شده، تأکید کرد و گفت: این مشوق‌ها باید در کنار سایر برنامه‌های حوزه جوانی جمعیت دنبال شوند.

استاندار قزوین در پایان با تأکید بر پرهیز از اجرای پراکنده برنامه‌های جمعیتی خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه‌ها و طرح‌های محله‌محور باید در چارچوب برنامه‌ای منسجم و با هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول اجرا شود تا حمایت از جوانان و خانواده‌ها اثربخشی بیشتری داشته باشد.