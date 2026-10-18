به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در شهرهای استان مرکزی اظهار کرد: این برنامه با هدف نمایش انسجام ملی، آمادگی مردم برای دفاع از کشور و تجدید بیعت با رهبر انقلاب برگزار می‌شود و مراکز شهرستان‌های این استان نیز میزبان برنامه‌های پیش‌بینی‌شده خواهند بود.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در میدان‌ها و خیابان‌های کشور پس از حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی افزود: مردم ایران بیش از ۲۰۰ شب است که با حضور در میادین و معابر، حمایت خود را از کشور و نظام به نمایش گذاشته‌اند و این حضور گسترده، جلوه‌ای از روحیه وطن‌دوستی و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه شمار زیادی از هموطنان به‌صورت داوطلبانه برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: بر اساس آمار مطرح‌شده، بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور برای مشارکت در پویش «جان‌فدا» اعلام آمادگی کرده‌اند و استان‌های مختلف نیز برنامه‌هایی را در این زمینه برگزار کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه استان مرکزی در عرصه مشارکت‌های مردمی بیان کرد: مردم این استان از نخستین روزهای پس از حمله دشمن، حضوری پرشور در میدان‌ها داشتند و مردم اراک و دیگر شهرها، از جمله خمین و ساوه، با وجود شرایط دشوار و حملات صورت‌گرفته به برخی مناطق، صحنه را ترک نکردند و حضور آنان همچنان ادامه دارد.

استاندار مرکزی ادامه داد: برای برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در این استان برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و سپاه حضرت روح‌الله و فرمانداران شهرستان‌ها در زمینه هماهنگی و انسجام گروه‌های مردمی مشارکت دارند.

زندیه وکیلی ادامه داد: برآورد اولیه، حضور دست‌کم ۵۰ هزار نفر در اراک و ظرفیت مشابهی از حضور مردمی در شهرستان‌ها را نشان می‌دهد که این آمار به طور حتم با پیوستن سایر گروه‌ها افزایش یابد.

وی با تأکید بر رسالت رسانه‌ها در انعکاس این رویداد بزرگ گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای وظیفه دارند حضور گسترده مردم را به تصویر بکشند و با انتشار گزارش‌های دقیق، پیام وحدت و ایستادگی ملت ایران را به گوش جهانیان و دشمنان این مرزوبوم برسانند.

استاندار مرکزی افزود: دشمنان نباید تصور کنند فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی می‌تواند مردم را از آرمان‌های انقلاب و نظام دور کند، چراکه حضور مستمر مردم نشان می‌دهد ملت ایران با وجود همه دشواری‌ها، همچنان پای کار کشور و نظام ایستاده است.

وی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و دریایی و افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم اظهار کرد: این فشارها دشواری‌های معیشتی زیادی برای خانواده‌ها ایجاد کرده است، اما مردم نیز به سهم خود در دفاع از کشور نقش‌آفرینی می‌کنند، همان‌گونه که مدافعان در خط مقدم از میهن دفاع می‌کنند، شهروندان نیز با تحمل فشارهای اقتصادی و حفظ انسجام ملی، سهم خود را در این ایستادگی ادا می‌کنند.

استاندار مرکزی ادامه داد: مردم از مسئولان خواستار پیگیری خون‌خواهی شهدا و رهبر شهید هستند و انتظار دارند دشمنان این سرزمین در برابر اراده ملت ایران ناکام بمانند و سرانجام پیروزی از آن ملت بزرگ ایران اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه حضور آگاهانه مردم پیام روشنی برای دشمنان و بدخواهان کشور دارد، تاکید کرد: این حضور همچنین نشان می‌دهد که مردم فریب توطئه‌ها و تبلیغات دشمنان را نمی‌خورند و با وجود مشکلات، از کشور و آرمان‌های خود حمایت می‌کنند.

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری رویداد ملی «ایران جان، مرکزی جان» اشاره کرد و گفت: هم‌زمانی این رویداد با برنامه‌های «جان‌فدا» فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان مرکزی در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کرده است.

وی افزود: در چارچوب این رویداد، برنامه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و عمرانی متعددی در نقاط مختلف استان مرکزی در حال برگزاری است و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی داخلی و برون‌مرزی نیز به پوشش این برنامه‌ها می‌پردازند.

استاندار مرکزی گفت: امید است هم‌زمانی رویداد «ایران جان، مرکزی جان» با رزمایش «جان‌فدا» زمینه انعکاس گسترده‌تر حضور مردم استان و معرفی ظرفیت‌های این خطه را فراهم کند و مردم استان مرکزی، به‌ویژه شهر اراک، با مشارکت گسترده خود بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و وفاداری ملی را به نمایش بگذارند.