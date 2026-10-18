آسفالت ۷ هزار مترمربع از معابر روستای نالود قصرقند

امین عدیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طرح زیرسازی و آسفالت معابر روستای نالود در بخش تلنگ شهرستان قصرقند با هدف بهبود زیرساخت‌های روستایی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این منطقه در دست اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه عمرانی در مساحتی بالغ بر ۷ هزار مترمربع اجرا می‌شود و برای آن بیش از ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: روستای نالود با برخورداری از ۱۴۵ خانوار، از روستاهای بخش تلنگ شهرستان قصرقند به شمار می‌رود که با اجرای این طرح، معابر خاکی و نامناسب آن ساماندهی شده و شرایط بهتری برای تردد ساکنان فراهم می‌شود.

عدیلی تصریح کرد: اجرای طرح‌های بهسازی معابر روستایی، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد مردم، در بهبود سیمای روستا و افزایش رضایتمندی ساکنان نیز نقش مؤثری دارد.