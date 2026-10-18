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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

آسفالت ۷ هزار مترمربع از معابر روستای نالود قصرقند

آسفالت ۷ هزار مترمربع از معابر روستای نالود قصرقند

زاهدان- مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان گفت: اجرای طرح زیرسازی و آسفالت معابر روستای نالود در بخش تلنگ شهرستان قصرقند با اعتبار ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در حال انجام است.

امین عدیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طرح زیرسازی و آسفالت معابر روستای نالود در بخش تلنگ شهرستان قصرقند با هدف بهبود زیرساخت‌های روستایی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این منطقه در دست اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه عمرانی در مساحتی بالغ بر ۷ هزار مترمربع اجرا می‌شود و برای آن بیش از ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: روستای نالود با برخورداری از ۱۴۵ خانوار، از روستاهای بخش تلنگ شهرستان قصرقند به شمار می‌رود که با اجرای این طرح، معابر خاکی و نامناسب آن ساماندهی شده و شرایط بهتری برای تردد ساکنان فراهم می‌شود.

عدیلی تصریح کرد: اجرای طرح‌های بهسازی معابر روستایی، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد مردم، در بهبود سیمای روستا و افزایش رضایتمندی ساکنان نیز نقش مؤثری دارد.

کد مطلب 6981681

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