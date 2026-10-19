پرسپولیس نمی خواهد قافیه را به استقلال ببازد؛ دوئل غیرمستقیم برای صدر

به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین روز از هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری سه دیدار پیگیری می‌شود؛ روزی که طی آن پرسپولیس و استقلال، دو تیم حاضر در جمع بالانشینان جدول، به مصاف حریفان خود می‌روند و فجرسپاسی نیز در دومین مسابقه با هدایت مهدی رجب‌زاده به دنبال ادامه روند رو به رشد خود خواهد بود.

در شرایطی که رقابت در جدول رده‌بندی لیگ برتر فشرده دنبال می‌شود، نتایج این سه مسابقه می‌تواند بر جایگاه تیم‌ها تأثیر بگذارد. پرسپولیس به دنبال کسب سه امتیاز در زمین مس شهربابک است، فجرسپاسی برای ثبت دومین پیروزی متوالی تلاش می‌کند و استقلال نیز پس از کسب پیروزی ارزشمند مقابل الغرافه قطر در لیگ نخبگان آسیا می‌خواهد با عبور از گل‌گهر سیرجان روند مثبت خود را در رقابت‌های داخلی ادامه دهد.

مس شهربابک - پرسپولیس؛ سرخ‌پوشان به دنبال عبور از سد قعرنشین

در نخستین دیدار امروز، تیم فوتبال مس شهربابک در شرایطی میزبان پرسپولیس خواهد بود که تاکنون نتوانسته در رقابت‌های لیگ برتر به پیروزی دست پیدا کند. این تیم با کسب پنج امتیاز در انتهای جدول رده‌بندی قرار دارد و برای فاصله گرفتن از منطقه خطر، به امتیازهای این مسابقه نیاز مبرمی دارد.

نتایج ضعیف مس شهربابک در هفته‌های گذشته، شرایط این تیم را دشوار کرده است و شکست احتمالی مقابل پرسپولیس می‌تواند فشارها بر کادر فنی را افزایش دهد؛ موضوعی که احتمال تغییرات روی نیمکت این تیم را نیز مطرح می‌کند. با این حال، مس شهربابک در دیدار خانگی خود امیدوار است با ارائه نمایشی متفاوت، نخستین پیروزی فصل را به دست آورد و شرایط خود را در جدول بهبود ببخشد.

مس شهربابک برای این مسابقه محمد آژیر را به دلیل محرومیت و فریبرز گرامی و سجاد جعفری را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. در سوی مقابل، محمدحسین کنعانی‌زادگان تنها غایب پرسپولیس در این دیدار خواهد بود؛ غیبتی که می‌تواند یکی از نکات قابل توجه برای کادر فنی سرخ‌پوشان در چینش خط دفاعی باشد.

نکته جالب توجه درباره این مسابقه، برگزار نشدن هیچ دیدار رسمی میان دو تیم در گذشته است. به این ترتیب، بازی امروز نخستین تقابل مس شهربابک و پرسپولیس در تاریخ رقابت‌های رسمی دو تیم خواهد بود؛ موضوعی که بر جذابیت‌های این مسابقه می‌افزاید. این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه شهید سلیمانی برگزار می‌شود و کوپال ناظمی قضاوت آن را بر عهده خواهد داشت.

فجرسپاسی - پیکان؛ رجب‌زاده در اندیشه دومین برد متوالی

در دومین مسابقه روز پایانی هفته نهم، فجرسپاسی در ورزشگاه پارس شیراز میزبان پیکان خواهد بود. این دیدار برای مهدی رجب‌زاده، سرمربی فجرسپاسی، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که او در دومین حضور خود روی نیمکت این تیم به دنبال ثبت دومین پیروزی متوالی است.

رجب‌زاده در نخستین مسابقه‌ای که هدایت فجرسپاسی را بر عهده داشت، موفق شد آلومینیوم را شکست دهد و شروع امیدوارکننده‌ای را تجربه کند. حالا نماینده شیراز امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی و تداوم روند مثبت خود، سه امتیاز دیگر به دست آورد و جایگاهش را در جدول رده‌بندی بهبود ببخشد.

در طرف مقابل، پیکان نیز با هدف کسب امتیاز وارد زمین خواهد شد و تلاش می‌کند مانع از ادامه روند موفقیت‌آمیز فجرسپاسی با سرمربی جدیدش شود. سابقه تقابل‌های دو تیم نشان می‌دهد که پیش‌بینی نتیجه این مسابقه چندان ساده نیست.

در ۱۰ دیدار اخیر دو تیم، پنج مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسیده، پیکان سه بار به پیروزی رسیده و فجرسپاسی نیز دو برد را به نام خود ثبت کرده است. این آمار از رقابت نزدیک دو تیم در سال‌های گذشته حکایت دارد و می‌تواند نویدبخش مسابقه‌ای فشرده در شیراز باشد.

پیکان برای این دیدار حجت‌الله احمدی، مهاجم خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت؛ غیبتی که می‌تواند دست کادر فنی این تیم را در استفاده از گزینه‌های هجومی محدود کند. این مسابقه از ساعت ۱۶:۴۵ با قضاوت احسان اکبری در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می‌شود.

استقلال - گل‌گهر؛ آزمون آبی‌ها پس از پیروزی آسیایی

در آخرین دیدار هفته نهم، استقلال در شرایطی به مصاف گل‌گهر سیرجان می‌رود که با پیروزی مقابل الغرافه قطر در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، روحیه مناسبی به دست آورده است. آبی‌پوشان که در مسابقه آسیایی خود موفق به کسب سه امتیاز شدند، حالا به دنبال انتقال این روند مثبت به لیگ برتر هستند تا جایگاه خود را در جمع تیم‌های بالانشین جدول تثبیت کنند.

در سوی مقابل، گل‌گهر پس از شکست مقابل المحرق بحرین شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند و امیدوار است با کسب نتیجه‌ای مطلوب در این مسابقه، ناکامی آسیایی خود را جبران کند. تقابل دو تیم از این جهت اهمیت دارد که استقلال برای حفظ روند موفقیت‌آمیز خود به پیروزی نیاز دارد و گل‌گهر نیز نمی‌خواهد با ثبت نتیجه‌ای منفی دیگر، شرایط دشوارتری را تجربه کند.

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، برای این مسابقه به جز امیرمحمد رزاقی‌نیا، سایر بازیکنان خود را در اختیار دارد. رزاقی‌نیا، هافبک جوان آبی‌پوشان که در دیدار مقابل الغرافه دچار مصدومیت شد، احتمالاً کار خود را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد و روزبه چشمی می‌تواند یکی از گزینه‌های جانشینی او در ترکیب اصلی باشد.

حفظ ساختار اصلی تیم پس از پیروزی آسیایی، یکی از نکات قابل توجه درباره استقلال در این مسابقه خواهد بود. بختیاری‌زاده امیدوار است بازیکنانش با حفظ تمرکز و استفاده بهتر از موقعیت‌های گلزنی، مقابل گل‌گهر نیز به نتیجه مطلوب برسند و اجازه ندهند فشار مسابقات فشرده، بر عملکرد تیم تأثیر منفی بگذارد.

آمار تقابل‌های اخیر دو تیم نیز به سود استقلال است. در ۱۰ دیدار گذشته استقلال و گل‌گهر، آبی‌پوشان در شش مسابقه به پیروزی رسیده‌اند، سه دیدار با نتیجه تساوی به پایان رسیده و گل‌گهر تنها یک بار موفق به شکست استقلال شده است. این آمار نشان می‌دهد استقلال در سال‌های اخیر عملکرد بهتری مقابل نماینده سیرجان داشته، هرچند نتیجه مسابقه پیش رو به شرایط روز دو تیم و عملکرد آنها در زمین بستگی خواهد داشت.

استقلال برای ادامه حضور در جمع مدعیان به سه امتیاز این دیدار چشم دوخته است و گل‌گهر نیز تلاش می‌کند با ارائه نمایشی منسجم، آمار تقابل‌های رودررو را بهبود ببخشد. این بازی از ساعت ۱۷:۴۵ و با قضاوت موعود بنیادی فرد برگزار می شود.

برنامه بازی های امروز لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* مس شهربابک - پرسپولیس؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* فجرسپاسی - پیکان؛ ساعت: ۱۶:۴۵

* استقلال - گل گهر؛ ساعت: ۱۷:۴۵