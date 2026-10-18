شناسایی ۲۲ مورد تصرف اراضی ملی در چهار شهرستان کردستان

بهزاد شریفی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بیست‌وپنجمین روز اجرای طرح ویژه مقابله با زمین‌خواری و صیانت از عرصه‌های ملی، ۲۲ مورد تخریب و تصرف اراضی ملی در چهار شهرستان استان شناسایی و برای پیگیری قانونی تخلفات، پرونده تشکیل شد.

وی افزود: این موارد با همکاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و گزارش‌های همیاران طبیعت شناسایی شده و مستندسازی تخلفات برای پیگیری‌های قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به جزئیات این تخلفات گفت: در شهرستان قروه چهار مورد تصرف اراضی ملی در روستاهای نارنجک، آصف‌آباد و میهم شناسایی شد و پرونده متخلفان برای رفع تصرف، بازگرداندن حقوق بیت‌المال و برخورد قانونی تشکیل شده است.

شریفی‌پور ادامه داد: در شهرستان دهگلان نیز ۹ مورد تصرف اراضی مرتعی و تخریب عرصه‌های ملی در روستای میرکی به مساحت ۲۷ هزار و ۶۰۰ مترمربع شناسایی و مستندسازی شد.

وی بیان کرد: در دیواندره پنج مورد تخریب و تصرف اراضی ملی در روستای باشقشلاق و محدوده حفاظتی کرفتو به وسعت ۳۰ هزار و ۶۰۰ مترمربع شناسایی شده و پرونده‌های مربوط برای پیگیری قضایی تشکیل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان اضافه کرد: در شهرستان کامیاران نیز چهار مورد تخریب و تصرف اراضی ملی در روستاهای سیویه، کوره‌دره علیا و ساکنه شناسایی و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد.

وی تأکید کرد: صیانت از عرصه‌های ملی و جلوگیری از زمین‌خواری با اجرای طرح‌های نظارتی و پیگیری قانونی تخلفات دنبال می‌شود.