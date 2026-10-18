به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، روش های معمول برای محافظت از مردم از جمله مانورهای ایمنی، کاهش محدودیت های شکار و ارسال نیروی نظامی برای این منظور کافی نبوده اند. شهروندان برای ترساندن خرس‌ها از آتش‌بازی استفاده کردند، اما این حیوانات همچنان بی‌اعتنا بودند و از آن نترسیدند.

سال گذشته شاهد رکورد مرگبارترین حملات خرس به افراد در ژاپن بود، به طوریکه ۲۳۸ نفر زخمی و ۱۳ نفر کشته شدند. از ماه آوریل تاکنون نیز ۶۲ نفر زخمی و شش نفر کشته شده اند. درهمین راستا ژاپن تلاش هایش برای استفاده از هوش مصنوعی و پهپادها جهت مقابله مشکل خرس افزایش داده است.

نقشه های تولید شده با هوش مصنوعی برای پیش بینی حملات خرس ها به کار می روند و روبات هایی شبیه گرگ در مرزهای مناطق مسکونی گشت زنی می کنند. «مانستر ولف» یک روبات انیماترونیک خورشیدی است که زوزه گرگ ژاپنی منقرض شده را برای دور کردن خرس ها تقلید می کند.

در واقع این روبات برای مزارع کشاورزی ابداع شده بود اما با افزایش حملات خرس ها مردم آنها را برای حیاط خانه هایشان می خرند تا محافظت شوند.

موتوهیرو میاساکا، مدیرعامل شرکت ولف کائومی کو که این روبات ها را بازاریابی می کند، به خبرگزاری سی ان ان می گوید: پس از مشاهده مکرر خرس ها در مناطق شهری از سال گذشته میلادی فروش محصولات مذکور دوبرابر شده است.

یک استارت آپ دانشگاه توکیو نیز مشغول توسعه یک روبات چهارپای هدایت شونده با هوش مصنوعی است که می تواند از شیب های تند بالا برود، میان آوارها به جست‌وجو کند و با عبور از پوشش گیاهی انبوه و متراکم، تلاش می‌کنند خرس‌ها را دور نگه دارد.

همچنین از پهپادهای مجهز به دوربین‌های تصویربرداری حرارتی برای دور کردن خرس‌ها استفاده می‌شود. این پهپادها با پاشیدن اسپری فلفل حاوی کپسایسین، خرس‌ها را فراری می‌دهند.