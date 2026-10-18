به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در ۱۲ شهرستان استان مرکزی اظهار کرد: این رزمایش روز چهارشنبه جاری (۲۹ مهرماه) با حضور گسترده مردم و نیروهای بسیجی برگزار می‌شود و صحنه‌هایی از ایستادگی، فداکاری و همبستگی مردم در دفاع از کشور را رقم خواهد زد.

وی افزود: سازماندهی اولیه این رزمایش بر مبنای حضور ۵۰ هزار نفر پیش‌بینی شده بود، اما استقبال و مطالبه پرشور اقشار مختلف مردم موجب افزایش این ظرفیت شد و اکنون پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این رویداد بزرگ مردمی مشارکت کنند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با بیان اینکه حضور در این رزمایش به گروه خاصی محدود نیست، گفت: زنان و مردان، جوانان و پیشکسوتان با گرایش‌ها و تخصص‌های مختلف برای مشارکت در این حرکت مردمی اعلام آمادگی کرده‌اند و در کنار نیروهای سازمان‌یافته بسیج، اقشار مختلف جامعه نیز در این اجتماع حضور خواهند داشت.

سردار عمومهدی ادامه داد: از نانوایان و خیاطان تا آرایشگران و فعالان سایر صنوف برای ارائه خدمات و کمک‌رسانی به رزمندگان اعلام آمادگی کرده‌اند که این اقدام، جلوه‌ای ارزشمند از روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم استان مرکزی است.

وی با تأکید بر اینکه علاقه‌مندی به دفاع از میهن به ثبت‌نام در سامانه محدود نمی‌شود، تصریح کرد: مردم ایران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و برخی گلایه‌های اقتصادی، در دفاع از کشور و حفظ استقلال و امنیت ملی اشتراک نظر دارند و تهدیدهای دشمنان نمی‌تواند پیوند مردم با سرزمین خود را از بین ببرد.

جزئیات زمان‌بندی رزمایش جان‌فدا در شهرستان‌های استان مرکزی

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در شهرستان‌ها گفت: برنامه شهرستان شازند در دو نوبت صبح و عصر و در دو بخش، با ظرفیت مجموع ۱۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است و اجتماعات شهرستان‌های محلات و دلیجان نیز در نوبت عصر با حضور ۲ هزار نفر در هر شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این رزمایش در شهرستان خنداب ساعت ۹ صبح با حضور سه هزار نفر و در شهرستان کمیجان ساعت ۱۰ صبح، با اجتماع مردم دو بخش و حضور ۳ هزار نفر برگزار خواهد شد.

عمومهدی ادامه داد: اجتماعات مردمی در شهرستان‌های آشتیان و زرندیه نیز ساعت ۹ صبح و با حضور پیش‌بینی‌شده یک هزار نفر در هر شهرستان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: شهرستان فراهان در نوبت عصر با حضور یک هزار و ۵۰۰ نفر و شهرستان تفرش ساعت ۹ صبح با حضور یک هزار نفر میزبان اجتماعات مردمی رزمایش «جان‌فدا» خواهند بود.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی بیان کرد: اجتماعات شهرستانی در کنار برنامه اصلی اراک برگزار می‌شود و شهرستان‌ها این امکان را دارند که تا روز اجرای رزمایش، ظرفیت حضور مردم را متناسب با میزان استقبال افزایش دهند.

اقتدار دفاعی ایران متکی بر پشتیبانی مردم است

سردار عمومهدی با اشاره به نقش مردم در تقویت اقتدار دفاعی کشور گفت: اقتدار و صلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر پایه اتکا به قدرت مردم و حضور آنان در صحنه‌های مختلف استوار است.

وی افزود: تجربه دوران دفاع مقدس نشان داد که پیروزی در برابر جبهه استکبار تنها به توان نظامی وابسته نیست، بلکه پیوند عمیق میان مردم و رزمندگان، یکی از عوامل اساسی موفقیت و سربلندی کشور به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به حضور جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف مقابله با بدخواهان بیان کرد: کشور در عرصه‌های دیپلماسی، دفاعی و مردمی با اقتدار حضور دارد و آمادگی نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم، پیام روشنی برای دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی است.

وی همچنین ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مظلومان را جلوه‌ای از عزت و آزادگی دانست و گفت: مقاومت ملت ایران در برابر زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های سلطه‌گر، الگویی ماندگار از استقلال‌طلبی و پایبندی به ارزش‌های انسانی به شمار می‌رود.

پیش‌بینی سه لایه امنیتی برای برگزاری رزمایش

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین امنیت رزمایش «جان‌فدا» اظهار کرد: کمیته امنیتی مشترکی با حضور مجموعه‌های نظامی، انتظامی و دفاعی تشکیل شده و تمهیدات لازم در قالب سه لایه امنیتی برای برگزاری منظم و باشکوه این رویداد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: حضور عموم مردم در این اجتماع آزاد است و اقشار مختلف در کنار گردان‌های سازمان‌یافته بسیج در این برنامه شرکت می‌کنند.

سردار عمومهدی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس ابعاد مختلف این رویداد گفت: انتظار می‌رود خبرگزاری‌ها و فعالان رسانه‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت خبرنگاران شهرستانی و افتخاری، پوشش خبری گسترده و جامعی از روند برگزاری برنامه‌ها در تمامی شهرستان‌های استان ارائه دهند.

وی تاکید کرد: انعکاس دقیق و گسترده حضور مردم در رزمایش «جان‌فدا» می‌تواند جلوه‌های ماندگار همبستگی، فداکاری و آمادگی مردم استان مرکزی برای دفاع از میهن اسلامی را به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی کند.